Польша не станет первой из стран НАТО передавать Украине истребители

Как говорит Матеуш Моравецкий, передать ВСУ боевые самолеты нынешнего поколения первыми могли бы те страны НАТО, на аэродромах которых их достаточно.

Польский премьер Моравецкий выступил по поводу передачи ВСУ истребителей / Flickr/ УНИАН

Официальная Варшава готова передать официальному Киеву боевые самолеты-истребители, но не станет это делать самой первой из всех государства, которые входят в состав НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в кулуарах саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе в четверг, 9 февраля.

"Наша позиция здесь однозначна. Можем действовать только совместно в рамках целого объединения Североатлантического договора. Если такое решение будет, то мы не будем теми первыми, кто предоставит истребители, но, наверное, будем положительно отвечать на это", − сказал он.

Как говорит Моравецкий, предоставить Украине современные боевые самолеты первыми могли бы те страны НАТО, на аэродромах которых их достаточно.

А у Польши, по словам премьера, сейчас недостаточно истребителей, и поэтому Варшава уже заказала у США партию новы истребителей модели F-35.

Истребители F-16 для Украины

Журналисты CNN публиковали статью, в которой говорилось, что США не намерены блокировать возможные решения других государств по передаче Украине истребителей F-16. Впрочем, сами Штаты пока не готовы отправить Киеву боевые самолеты.

Позднее в американском издании Politico вышел материал о том, что в Министерстве обороны США возмутились позиции главы Белого дома Джо Байдена, который заявил об отказе поставлять Украине F-16. В Пентагоне не исключили поставок Киеву боевой авиации, а сторонники помощи украинскому государству придерживаются мнения, согласно которому действовать нужно более решительно.

Боевые самолеты для Украины: