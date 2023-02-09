Польша не станет первой из стран НАТО передавать Украине истребители

Официальная Варшава готова передать официальному Киеву боевые самолеты-истребители, но не станет это делать самой первой из всех государства, которые входят в состав НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в кулуарах саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе в четверг, 9 февраля.
"Наша позиция здесь однозначна. Можем действовать только совместно в рамках целого объединения Североатлантического договора. Если такое решение будет, то мы не будем теми первыми, кто предоставит истребители, но, наверное, будем положительно отвечать на это", − сказал он.
Как говорит Моравецкий, предоставить Украине современные боевые самолеты первыми могли бы те страны НАТО, на аэродромах которых их достаточно.
А у Польши, по словам премьера, сейчас недостаточно истребителей, и поэтому Варшава уже заказала у США партию новы истребителей модели F-35.
Истребители F-16 для Украины
Журналисты CNN публиковали статью, в которой говорилось, что США не намерены блокировать возможные решения других государств по передаче Украине истребителей F-16. Впрочем, сами Штаты пока не готовы отправить Киеву боевые самолеты.
Позднее в американском издании Politico вышел материал о том, что в Министерстве обороны США возмутились позиции главы Белого дома Джо Байдена, который заявил об отказе поставлять Украине F-16. В Пентагоне не исключили поставок Киеву боевой авиации, а сторонники помощи украинскому государству придерживаются мнения, согласно которому действовать нужно более решительно.
Боевые самолеты для Украины:
- Зеленский просил танки и самолеты, но США отказали - Politico
- Украине передадут боевые самолеты, уже определен их тип - Игнат
- Производитель F-16 готов поставлять истребители тем странам, которые передадут свои самолеты Украине