Польша передала свои танки Украине, а взамен получила новые - премьер

Польша передала Украине свои танки / Reuters

Польша передала Украине свои танки, а взамен получила технику от Британии. Эту информацию подтвердил премьер-министр страны Матуеш Моравецкий, но раскрыть подробности этой военной помощи чиновник отказался, пишет Polska Times.

Так, Моравецкого спросили, правдиво ли заявление британского премьера Бориса Джонсона о том, что Польша передала Украине танки, а взамен получила британскую технику.

"Да", - ответил на это польский премьер.

В то же время Моравецкий отказался отвечать на вопрос о количестве переданных украинской армии танков.

"Сегодня я не буду об этом рассказывать. Мы сообщим об этом в свое время", - резюмировал он.

Вооруженные силы Украины для защиты от РФ усилятся самоходными артиллерийскими установками Caesar, а также противотанковыми ракетами Milan, которые украинской стороне поставит Франция.

Как сообщил в интервью изданию Ouest-France президент Франции Эммануэль Макрон, у него состоялся на эту тему разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от Миланов (противотанковые ракетные комплексы) до Цезаря, а также другое оружие", — заявил Макрон.

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