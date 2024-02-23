УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Польша получит 137 миллиардов евро: Еврокомиссия скоро примет важное решение

Ангелина Подвысоцкая
23 февраля 2024, 21:15
Речь идет о деньгах, которые были заблокированы из-за проблем, связанных с верховенством права в стране при предыдущей власти.
Урсула, Польша
Еврокомиссия разморозит Польше 137 миллиардов евро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Еврокомиссия разблокирует 137 миллиардов евро из фондов ЕС для Польши. Эти деньги были заморожены из-за проблем, связанных с верховенством права в стране при предыдущей власти. Разблокировать средства планируют уже на следующей неделе. Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает Politico.

Эти деньги планируют передать Польше из плана восстановления ЕС и фондов сплоченности. Вопрос о разблокировании денег сдвинулся с мертвой точки после того, как министр юстиции Польши Адам Боднар представил "план действий", которые направлены на прекращение длительного спора относительно верховенства права между ЕС и Варшавой.

Урсула Фон дер Ляйен назвала этот план "мощным заявлением" и приветствовала стремление Дональда Туска восстановить независимость судебной власти.

видео дня

"Это четкая дорожная карта для Польши, и ваши усилия являются решающими", – сказала она, обращаясь к Туску.

Глава Еврокомиссии также решила поддержать польских фермеров и заявила, что местным производителям в Польше будут предоставлены 1,4 миллиарда евро. Также Еврокомиссия планирует обновить транспортное соглашение, учитывая польские опасения.

Блокада границы

Как сообщал Главред, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Польши в связи с протестами польских фермеров. Он предложил Дуде и Туску встретиться на границе для решения блокады.

Также 22 февраля премьер Польши Дональд Туск отклонил предложение Зеленского встретиться на границе. Он отметил, что встреча состоится 28 марта и в Варшаве, поскольку, по его словам, на границе встреча будет иметь лишь символический характер.

В то же время он отметил, что внес пункты пропуска на польско-украинской границе в перечень критической инфраструктуры. Так "улучшится транспортировка военной и гуманитарной помощи в Украину".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Еврокомиссия Польша
Реклама

Главное за день

Российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам - Андрющенко

Российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам - Андрющенко

21:26 Мир
Бойцы армии Украины уничтожили новый А50У оккупантов: разведка раскрыла детали

Бойцы армии Украины уничтожили новый А50У оккупантов: разведка раскрыла детали

20:59 Украина
"Горит камыш": в РФ опозорились заявлением и подтвердили падение А-50

"Горит камыш": в РФ опозорились заявлением и подтвердили падение А-50

20:55 Мир
Все главные новости

Популярное

Потап и Каменских явились на красную дорожку в США не вместе 14638

Потап и Каменских явились на красную дорожку в США не вместе

Из-за этого умерла Началова : подруга раскрыла диагноз Пугачевой 8124

"Из-за этого умерла Началова": подруга раскрыла диагноз Пугачевой

Лечащий врач Миддлтон рассказал о состоянии принцессы 6324

Лечащий врач Миддлтон рассказал о состоянии принцессы

Гороскоп на завтра 24 февраля: Раку - сильное переживание, Весам - новый контракт 5549

Гороскоп на завтра 24 февраля: Раку - сильное переживание, Весам - новый контракт

Последние новости

21:40

Дом сгорел дотла: на Сумщине вражеский "Ланцет" убил семью из пяти человек

21:26

Российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам - АндрющенкоФото

21:20

Посевной календарь на март 2024: когда начинать заниматься огородом

21:15

Польша получит 137 миллиардов евро: Еврокомиссия скоро примет важное решение

20:59

Бойцы армии Украины уничтожили новый А50У оккупантов: разведка раскрыла детали

Блокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – КульпаБлокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – Кульпа
20:55

"Горит камыш": в РФ опозорились заявлением и подтвердили падение А-50

20:44

Самолет А-50: характеристики ликвидированного российского железа

20:17

Независимость Ингушетии и наказание России: в Раде приняли решение, детали

20:12

"Идем на болезненные компромиссы": Украина предложила Польше план деблокады границы

Реклама
19:46

Горит адским пламенем: украинские силы уничтожили российский самолет А-50Видео

19:36

"Будет поздно": Арахамия жалуется на проблемы с мобилизацией

19:28

Джоли показалась в шикарном образе блонд

19:17

РФ будет наступать на нескольких направлениях: эксперт дал прогноз на 2024 год

19:16

Как навсегда уничтожить сорняки во дворе: садоводы раскрыли действенный метод

19:15

Лунный календарь на 24 февраля: в какой сфере это один из лучших дней

19:10

Путина "обули" на Южном Кавказе: союзник России отвесил "пощечину" Кремлю

19:10

Страсти по Приднестровью: все сценариимнение

19:09

"Мы видим откровенные провокации": встреча с правительством Польши на границе не состоялась

18:34

Гороскоп на март 2024 для Львов: кризис, трансформация и финансовое благополучиеВидео

18:34

Мощный ветер со скоростью 20 м/с: Украину накрывает штормовая погода

Реклама
18:23

Десант уничтожается массово: ситуация возле Авдеевки резко меняется - Лиховий

18:19

Полнолуние и зеркальная дата в один день: что нельзя делать 24 февраля

18:19

КНДР передала Путину 1,5 млн снарядов: в ГУР раскрыли детали

18:09

"Не отмоешься": Киркорова "забросали камнями" после его появления на росТБ

17:59

Ему точно понравится: как оригинально записать парня или мужа в телефоне

17:54

"Снова готов петь русскоязычные хиты": Хлывнюк назвал впечатляющие условияВидео

17:35

"Украина не может наступать": боец ВСУ дал прогноз, сможет ли армия РФ проломить оборону

17:20

"Завтра мы не можем": Шмыгаль с министрами приедет на границу с Польшей - Зеленский

17:11

Путинистку-изгнанницу Ивлееву затравили прямо на концерте

17:09

У НАТО новый план по Балтии: генерал Романенко оценил сценарий войны РФ и АльянсаВидео

16:52

У спатифиллума сохнут кончики листьев: девушка показала, как помочь цветку

16:48

Почему собака внезапно перестала есть: владельцам животных стоит бить тревогу

16:39

У РФ перевес, враг бросает в бой резервы: ВСУ на востоке срочно нужны боеприпасы

16:35

3 лучших способа растопить мед: каких методов следует избегать, чтобы сохранить пользу

16:31

РФ продвигается возле Авдеевки, враг мог захватить Степовое - BILD

16:30

Лечащий врач Миддлтон рассказал о состоянии принцессы

16:25

Украину ждет тяжелый год, РФ планирует увеличить войска до 1 млн и наступать летом-осенью – ГетьманЭксклюзив

16:18

F-16 скоро появятся в небе Украины: Дания назвала сроки передачи истребителей

15:55

Высыпанное зерно и взорванные на минах комбайны: что происходит на границе с Польшей

15:51

В Бельгии сделали заявление о сроках передачи F-16 Украине

Реклама
15:47

РФ собирает на востоке мощный штурмовой "кулак": генерал ГУР назвал направление

15:40

"Издевались из-за песни": украинская певица хотела покончить жизнь самоубийством

15:20

ВСУ надо 3 компонента: латвийский генерал назвал единственный способ победить РФ

15:19

Нельзя относиться серьезно: Лорак высказалась по поводу хейта

15:14

"Группу уничтожают сразу": ситуация возле Авдеевки становится все жарче - 3 ОШБр

14:54

Плюсы небольшого роста у мужчин: на что они способны

14:53

Угроза массированного удара РФ 24 февраля: в ВСУ сделали важное предупреждение

14:28

Средняя пенсия будет 5,7 тысяч гривен: премьер - о повышении выплат в марте

14:17

Когда нужно ложиться спать, чтобы быть выспанным: врачи дали однозначный ответ

14:17

На изображении семейного ужина скрыта ошибка: только единицы найдут ее за 19 секунд

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять