Польша получит 137 миллиардов евро: Еврокомиссия скоро примет важное решение

Речь идет о деньгах, которые были заблокированы из-за проблем, связанных с верховенством права в стране при предыдущей власти.

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Еврокомиссия разморозит Польше 137 миллиардов евро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Еврокомиссия разблокирует 137 миллиардов евро из фондов ЕС для Польши. Эти деньги были заморожены из-за проблем, связанных с верховенством права в стране при предыдущей власти. Разблокировать средства планируют уже на следующей неделе. Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает Politico.

Эти деньги планируют передать Польше из плана восстановления ЕС и фондов сплоченности. Вопрос о разблокировании денег сдвинулся с мертвой точки после того, как министр юстиции Польши Адам Боднар представил "план действий", которые направлены на прекращение длительного спора относительно верховенства права между ЕС и Варшавой.

Урсула Фон дер Ляйен назвала этот план "мощным заявлением" и приветствовала стремление Дональда Туска восстановить независимость судебной власти.

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"Это четкая дорожная карта для Польши, и ваши усилия являются решающими", – сказала она, обращаясь к Туску.

Глава Еврокомиссии также решила поддержать польских фермеров и заявила, что местным производителям в Польше будут предоставлены 1,4 миллиарда евро. Также Еврокомиссия планирует обновить транспортное соглашение, учитывая польские опасения.

Блокада границы

Как сообщал Главред, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Польши в связи с протестами польских фермеров. Он предложил Дуде и Туску встретиться на границе для решения блокады.

Также 22 февраля премьер Польши Дональд Туск отклонил предложение Зеленского встретиться на границе. Он отметил, что встреча состоится 28 марта и в Варшаве, поскольку, по его словам, на границе встреча будет иметь лишь символический характер.

В то же время он отметил, что внес пункты пропуска на польско-украинской границе в перечень критической инфраструктуры. Так "улучшится транспортировка военной и гуманитарной помощи в Украину".

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