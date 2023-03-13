'Получил бутерброд от киноакадемии': Сеть взорвалась критикой из-за Оскара фильму о Навальном

Киноакадемию упрекнули в том, что был проигнорирован фильм об украинских детях в Лисичанске, который долгое время был прифронтовым, а теперь оккупирован РФ.

Сеть взорвалась критикой из-за Оскара фильму о Навальном / Фото twitter.com/Dasha_Navalnaya, instagram/navalny

Фильм канадского документалиста Дэниела Роэра Навальный получил Оскар 2023 года в номинации Лучший полнометражный документальный фильм. В Сети резко раскритиковали Американскую киноакадемию за такой выбор.

Режиссер фильма, получая золотую статуэтку, заявил, что хотел бы посвятить награду Алексею Навальному и всем политическим заключенным в мире.

"Алексей, мир не забыл твое важное послание - все мы не должны бояться противостоять диктаторам и авторитаризму", - заявил Дэниел Роэр.

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Вместе командой фильма вышла на сцену и жена российского оппозиционера Юлия Навальная.

"Мой муж в тюрьме только за то, что говорил правду. Мой муж в тюрьме только за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным и наша страна станет свободной. Держись, моя любовь", - сказала Юлия Навальная.

Юлия Навальная на вручении Оскара / Фото twitter.com/Dasha_Navalnaya

Отметим, фильм "Навальный" рассказывает об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального и его возвращении в Россию. Впервые картина была показана в январе 2022 года на фестивале независимого кино Sundance, где получила приз зрительских симпатий. Также документальный фильм стал лауреатом британской премии "Бафта".

Кроме картины "Навальный", на Оскар в номинации "Лучший документальный фильм" в 2023 году претендовали такие ленты:

"Все, что дышит" режиссера Шонака Сена;

"Вся красота и кровопролитие" Лоры Пойтрас;

"Огонь любви" Сары Доса;

"Дом из осколков" Симона Леренга Вильмонта - копродукция Украины, Дании, Швеции и Финляндии о детях из Лисичанска.

В Twitter организаторов Оскара пользователи пишут возмущенные комментарии из-за выбора Американской киноакадемии в пользу фильма о Навальном.

"Фильм Навальный получил Оскар. Вы считаете нормальным, что через год после полномасштабного нападения России на Украину российский оппозиционер, на которого целый год приходилось давить, прежде чем он сказал, что России нужно вернуться в границы 1991 года, получил Оскар? Я думаю, что это недальновидность и отчаяние Запада в поисках хорошего русского царя".

"Вручите ему золотой бутерброд"

"Не дать произнести речь Зеленскому, лидеру нации, защищающей себя от геноцидной войны России, а давать "Оскар" фильму об империалистическом российском шовинисте Навальном. Без комментариев, просто театр абсурда"

"Совершенно не политически, ни разу не лицемерно давать награду фильму о политике-имперце"

"Фильм о русском этнонационалисте и империалисте. И они осмеливаются вести пропаганду даже со сцены. Какой отличный способ поддержать Украину. Как вам не стыдно"

"Фильм "Навальный" получил бутерброд от Американской киноакадемии"

"Проигнорировать фильм об украинских детях в прифронтовом городе, но дать Оскар фильму о парне, поддерживающем оккупацию украинской территории. Позор!"

Навальный и его позиция относительно Крыма

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас отбывает наказание по сфабрикованному делу в РФ, наконец "прозрел" относительно аннексии Крыма. В феврале 2023 года в принципах своей политической платформы он заявил о необходимости признания границ Украины в пределах 1991 года.

Напомним, после аннексии Россией Крыма в 2014 году Навальный заявлял, что полуостров должен остаться в составе РФ.

"Крым - это что, бутерброд с колбасой, что ли? Его туда-сюда возвращать...", – говорил он.

Навальный выражал уверенность, что Крым "останется частью России, и никогда в обозримом будущем больше не станет частью Украины".

"Я считаю, что, несмотря на то что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, реалии таковы, что Крым сейчас является частью Российской Федерации. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я тоже сильно советую не обманывать себя", — подчеркивал он.

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