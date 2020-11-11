Помпео сделал громкое заявление о передаче власти в США

Помпео сделал громкое заявление о передачи власти в США / Reuters

После окончания избирательного процесса в США начнется процесс плавной передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Как сообщает Bloomberg, так Помпео в ходе брифинга ответил на вопрос журналиста, будет ли Государственный департамент США сотрудничать с переходной командой вероятного победителя на выборах президента Джо Байдена.

Помпео подчеркнул, что незаконные голоса не будут учтены в ходе подсчета.

"Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период к 20 января будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса", – добавил государственный секретарь США.

Помпео также обратился к зарубежным лидерам, поздравившим Байдена с победой на президентских выборах, напомнив, что подсчет голосов пока не завершен.

"Еще предстоит много работы. Мы напоминаем, что еще не все голоса посчитаны", – сказал Помпео в эфире Fox News.

Госсекретарь также подчеркнул необходимость убедиться, что "юридический процесс полностью соблюден".

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