Помпео сделал громкое заявление о передаче власти в США

Госсекретарь также обратился к зарубежным лидерам, которые поздравивили Байдена с победой, и напомнил, что подсчет голосов пока не завершен.
После окончания избирательного процесса в США начнется процесс плавной передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.
Как сообщает Bloomberg, так Помпео в ходе брифинга ответил на вопрос журналиста, будет ли Государственный департамент США сотрудничать с переходной командой вероятного победителя на выборах президента Джо Байдена.
Помпео подчеркнул, что незаконные голоса не будут учтены в ходе подсчета.
"Мир должен быть полностью уверен в том, что переходный период к 20 января будет успешным. Мы готовы, мир наблюдает за тем, что здесь происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса", – добавил государственный секретарь США.
Помпео также обратился к зарубежным лидерам, поздравившим Байдена с победой на президентских выборах, напомнив, что подсчет голосов пока не завершен.
"Еще предстоит много работы. Мы напоминаем, что еще не все голоса посчитаны", – сказал Помпео в эфире Fox News.
Госсекретарь также подчеркнул необходимость убедиться, что "юридический процесс полностью соблюден".
Выборы в США - о чем сообщалось ранее:
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
- Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
- Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.
- После сообщений о победе на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста. Они заявляют о "краже голосов".
- Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах.