Посол Украины в ФРГ назвал отравление Навального ударом в лицо Меркель

Андрей Мельник призвал наказать Россию за отравление Навального / Фото: Радио Свобода

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал покушение на отравление Навального ударом в лицо канцлеру и потребовал в качестве ответа ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России.

Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью агентству dpa, которое цитирует DW.

"Пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией", - заявил Мельник.

По его словам, режим президента России Владимира Путина "должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику".

Украинский посол также потребовал прекращения всех европейских инвестиций в экономику России.

"Коварное покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения - это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это удар в лицо канцлеру (ФРГ Ангелы Меркель, Angela Merkel. - Ред.), федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены", - сказал Мельник.

По его мнению, Путин ранее уже явно демонстрировал, что реакция Берлина на его предыдущие действия не играют для него никакой роли.

Отравление Навального – что было ранее: