Посол Украины в ФРГ назвал отравление Навального ударом в лицо Меркель

Отравление российского оппозиционера с помощью химического оружия - это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина, считает Мельник.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал покушение на отравление Навального ударом в лицо канцлеру и потребовал в качестве ответа ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России.
Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью агентству dpa, которое цитирует DW.
"Пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией", - заявил Мельник.
По его словам, режим президента России Владимира Путина "должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику".
Украинский посол также потребовал прекращения всех европейских инвестиций в экономику России.
"Коварное покушение на отравление Навального с помощью химического оружия массового поражения - это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это удар в лицо канцлеру (ФРГ Ангелы Меркель, Angela Merkel. - Ред.), федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены", - сказал Мельник.
По его мнению, Путин ранее уже явно демонстрировал, что реакция Берлина на его предыдущие действия не играют для него никакой роли.
Отравление Навального – что было ранее:
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
- 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.