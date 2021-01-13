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Представители Конгресса одобрили процедуру импичмента Трампа

13 января 2021, 19:45
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Само итоговое голосование ожидается примерно через два часа.

Импичмент Трампа - что решил Конгресс
Импичмент Трампа - что решил Конгресс / Фото Reuters

Палата представителей Конгресса США одобрила процедуру импичмента Дональда Трампа.

Члены Палаты представителей Конгресса США утвердили, как будут обсуждать и голосовать по импичменту Трампа. Само итоговое голосование ожидается примерно через два часа.

В ближайшее время законодатели перейдут к дебатам по импичменту.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Американский политик-демократ, депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на заседании по импичменту в Конгрессе заявила, что Трамп представляет опасность для США, поэтому и должен быть отстранен.

Если импичмент всё же будет объявлен, то обязанности президента США до вступления в должность Джо Байдена будет исполнять вице-президент Майк Пенс.

Сам Трамп обвинил своих политических противников в "величайшей охоте на ведьм" из-за попыток объявить ему импичмент.

Если решение примут – это поставит крест на возможности Трампа участвовать в президентских выборах в США в дальнейшем.

Импичмент Трампа – о чем сообщалось ранее:

  • 13 января вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США. Об этом он сообщил в письме спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
  • 10 января стало известно, что вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, позволяющей отстранить президента Дональда Трампа от власти.
  • 9 января сенатор от Республиканской партии Лиза Меркауски публично заявила о своем несогласии с действиями Дональда Трампа. Ее слова стали первым голосом среди сенаторов-республиканцев с требованием отставки Трампа.
  • 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
  • Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
  • В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.

новости США Дональд Трамп
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