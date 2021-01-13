Представители Конгресса одобрили процедуру импичмента Трампа

Само итоговое голосование ожидается примерно через два часа.
Палата представителей Конгресса США одобрила процедуру импичмента Дональда Трампа.
Члены Палаты представителей Конгресса США утвердили, как будут обсуждать и голосовать по импичменту Трампа. Само итоговое голосование ожидается примерно через два часа.
В ближайшее время законодатели перейдут к дебатам по импичменту.
Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Американский политик-демократ, депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на заседании по импичменту в Конгрессе заявила, что Трамп представляет опасность для США, поэтому и должен быть отстранен.
Если импичмент всё же будет объявлен, то обязанности президента США до вступления в должность Джо Байдена будет исполнять вице-президент Майк Пенс.
Сам Трамп обвинил своих политических противников в "величайшей охоте на ведьм" из-за попыток объявить ему импичмент.
Если решение примут – это поставит крест на возможности Трампа участвовать в президентских выборах в США в дальнейшем.
Импичмент Трампа – о чем сообщалось ранее:
- 13 января вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США. Об этом он сообщил в письме спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
- 10 января стало известно, что вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, позволяющей отстранить президента Дональда Трампа от власти.
- 9 января сенатор от Республиканской партии Лиза Меркауски публично заявила о своем несогласии с действиями Дональда Трампа. Ее слова стали первым голосом среди сенаторов-республиканцев с требованием отставки Трампа.
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.