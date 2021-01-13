Представители Конгресса одобрили процедуру импичмента Трампа

Импичмент Трампа - что решил Конгресс / Фото Reuters

Палата представителей Конгресса США одобрила процедуру импичмента Дональда Трампа.

Члены Палаты представителей Конгресса США утвердили, как будут обсуждать и голосовать по импичменту Трампа. Само итоговое голосование ожидается примерно через два часа.

В ближайшее время законодатели перейдут к дебатам по импичменту.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Американский политик-демократ, депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на заседании по импичменту в Конгрессе заявила, что Трамп представляет опасность для США, поэтому и должен быть отстранен.

Если импичмент всё же будет объявлен, то обязанности президента США до вступления в должность Джо Байдена будет исполнять вице-президент Майк Пенс.

Сам Трамп обвинил своих политических противников в "величайшей охоте на ведьм" из-за попыток объявить ему импичмент.

Если решение примут – это поставит крест на возможности Трампа участвовать в президентских выборах в США в дальнейшем.

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