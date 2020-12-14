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Премьер Армении Пашинян назвал условие своей отставки

14 декабря 2020, 11:50
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Никол Пашинян подчеркнул, что пока он продолжит выполнять функции премьера Армении.

Никол Пашинян
Никол Пашинян / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором он уйдет в отставку.

По его словам, он готов уйти в отставку лишь при наличии "достоверных результатах волеизъявления народа", сообщает Armenia Today.

Пашинян подчеркнул, что пока он продолжит выполнять функции премьера Армении.

По его словам, "кабинетным путем", без согласования с народом, власть в стране не может устанавливаться.

"Я обязался честно выполнять обязанности премьер-министра. Сейчас главная задача - стабилизация обстановки в Армении, и мы должны работать над этим", - добавил Пашинян.

Ранее Пашинян рассказал подробности эскалации, которая произошла в Нагорном Карабахе.

По его словам, после нескольких часов боя азербайджанскому спецназу удалось взять частично под контроль территории нескольких сел.

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Новое обострение в Карабахе:

  • Министерство обороны Азербайджанской Республики и Министерство иностранных дел Республики Армения обменялись обвинениями в провокациях.
  • Так, на сайте Министерства обороны Азербайджана отмечается, что "некоторые вооруженные формирования Армении оставались в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана".
  • "Эти армянские вооруженные отряды не покинули территорию, наоборот, создали боевые позиции и в последние дни совершили террористически-провокационные и диверсионные действия", - заявляют в министерстве.
  • Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики была вынуждена провести антитеррористическую операцию в этом районе.
  • В свою очередь, в заявлении Министерства иностранных дел Армении говорится, что 11 декабря, "воспользовавшись тем фактом, что в этой части Республики Арцах миротворческие силы не размещены, спецподразделения вооруженных сил Азербайджана предприняли атаку на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана в районе населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Гадрутского района.
  • В результате шесть военнослужащих Армии обороны получили огнестрельные ранения разной степени тяжести.
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