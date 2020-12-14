Премьер Армении Пашинян назвал условие своей отставки

Никол Пашинян / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором он уйдет в отставку.

По его словам, он готов уйти в отставку лишь при наличии "достоверных результатах волеизъявления народа", сообщает Armenia Today.

Пашинян подчеркнул, что пока он продолжит выполнять функции премьера Армении.

По его словам, "кабинетным путем", без согласования с народом, власть в стране не может устанавливаться.

"Я обязался честно выполнять обязанности премьер-министра. Сейчас главная задача - стабилизация обстановки в Армении, и мы должны работать над этим", - добавил Пашинян.

Ранее Пашинян рассказал подробности эскалации, которая произошла в Нагорном Карабахе.

По его словам, после нескольких часов боя азербайджанскому спецназу удалось взять частично под контроль территории нескольких сел.

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