Президент Чехии сравнил штурм Капитолия с украинским Майданом

Земан сравнил штурм Капитолия с Майданом / Фото: Reuters

Президент Чехии Милош Земан заявил, что беспорядки в США и штурм Капитолия напомнили ему события на Майдане в Киеве в 2014 году.

В интервью Blesk он подчеркнул, что не одобряет любые революционные преобразования в стране.

"В целом я не люблю насильственные революции, поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", - прокомментировал президент Чехии штурм Капитолия сторонниками Трампа.

По словам Земана, ответственность за вашингтонские события несет действующий президент США Дональд Трамп, поскольку он отказался признать результаты выборов и законным способом передать власть в государстве.

Читайте такжеТриумф Байдена: Конгресс утвердил итоги выборов в США"Дональд Трамп не признал поражение... но, что еще хуже, он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его последователями. Это трусость политика, который уходит", - продолжил чешский президент.

Земан подчеркнул, что на мировой арене есть достаточное количество политиков, которые изначально вселяют надежду, а затем разочаровывают.

"Но я действительно не могу вспомнить - хотя такие случаи, безусловно, были в истории, их точно не было в американской истории - ни одного американского президента, который ушел бы с таким позором", - добавил Земан.

Беспорядки в США