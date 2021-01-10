Президент Чехии сравнил штурм Капитолия с украинским Майданом

Чешский лидер признался, что крайне негативно воспринимает революционные события.
Президент Чехии Милош Земан заявил, что беспорядки в США и штурм Капитолия напомнили ему события на Майдане в Киеве в 2014 году.
В интервью Blesk он подчеркнул, что не одобряет любые революционные преобразования в стране.
"В целом я не люблю насильственные революции, поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", - прокомментировал президент Чехии штурм Капитолия сторонниками Трампа.
По словам Земана, ответственность за вашингтонские события несет действующий президент США Дональд Трамп, поскольку он отказался признать результаты выборов и законным способом передать власть в государстве.
Читайте такжеТриумф Байдена: Конгресс утвердил итоги выборов в США"Дональд Трамп не признал поражение... но, что еще хуже, он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его последователями. Это трусость политика, который уходит", - продолжил чешский президент.
Земан подчеркнул, что на мировой арене есть достаточное количество политиков, которые изначально вселяют надежду, а затем разочаровывают.
"Но я действительно не могу вспомнить - хотя такие случаи, безусловно, были в истории, их точно не было в американской истории - ни одного американского президента, который ушел бы с таким позором", - добавил Земан.
Беспорядки в США
Напомним, в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.
Действующий президент Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему не признает итогов выборов главы государства, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
В руководстве Палаты представителей уже заявили, что если Трамп добровольно не уйдет в отставку в связи с событиями у Капитолия, "демократы" инициируют процедуру импичмента.
Отныне действующий президент США Дональд Трамп больше не сможет писать в Twitter – в компании приняли решение навсегда заблокировать его личный аккаунт. В публикациях Трампа увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".