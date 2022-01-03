Президент США Джо Байден долго не мог покинуть самолет: что произошло

Байден долго не мог выйти из самолета

Президент США Джо Байден, который сегодня прилетел в Вашингтон, полчаса не мог покинуть самолет после посадки из-за сильнейшего снегопада, сообщает Independent.

Тридцать минут ушло у работников аэропорта на то, чтобы расчистить дорогу и подвести трап к самолету.

На кадрах видно, как 79-летний Байден осторожно спустился по лестнице, держась одной рукой за поручень, а другую поднес к лицу, чтобы закрыться от снега.

Как отмечает издание Daily Mail, сопровождавший Байдена агент секретной службы прошел прямо за президентом по лестнице. Обычно они держатся на расстоянии нескольких футов, чтобы не попасть в кадр. Возможно, это связано с тем, что в марте прошлого года президент поскользнулся и упал при посадке в самолет.

Реклама

Возможное вторжение России в Украину

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили иностранные издания в конце октября этого года американские издания The Washington Post и Politico опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

Читайте также: