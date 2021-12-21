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США ударят по поставкам смартфонов и авиазапчастей в Россию - Reuters

21 декабря 2021, 23:21
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Меры против России, которые обсуждаются на встрече в Белом доме - содержат в себе жесткий экспортный контроль.

США, Россия, флаги
США пригрозили жестким экспортным контролем / Getty Images

В США заговорили о возможности введения жесткого экспортного контроля России, если она прибегнет к полномасштабной войне с Украиной - это станет дополнением к экономическим санкциям против страны, пишет Reuters.

Меры против России, которые обсуждаются на встрече в Белом доме - содержат в себе жесткий экспортный контроль, который может ограничить страну в поставках промышленных и потребительских технологий.

Отмечается, что Россию планируют ограничить в импорте мобильных телефонов основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов. Это может серьезно повлиять на потребителей из России, промышленные предприятия и занятость.

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В то же время администрация Байдена рассматривает блокировку доступа компании Huawei к передовым полупроводникам, содержащим в себе американские детали. США планируют провести консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, которые могут быть причастны к мерам, чтобы скоординировать свои усилия там, где это необходимо.

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Возможное вторжение России в Украину

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили иностранные издания в конце октября этого года американские издания The Washington Post и Politico опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что возле украинских рубежей находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

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