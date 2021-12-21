Блинкен раскритиковал часть "ультиматума" России, но готов к переговорам

Реакция Блинкена на предложения Путина по НАТО / Reuters

Глава Госдепа США Энтони Блинкен прокомментировал требования России по НАТО. Чиновник назвал некоторые пункты "ультиматума" неприемлимыми.

Но США все-таки будут проводить переговоры с властями РФ, сообщил во время брифинга в Вашингтоне, информирует пресс-служба Госдепа.

Контакты с Россией по вопросам безопасности планируют в начале следующего года. Планов относительно новой встречи Путина и Байдена нет.

По словам государственного секретаря США, переговоры будут двусторонними и состоятся в рамках ОБСЕ и НАТО.

Новых встреч главы Белого дома и главы Кремля не планируют. Прежде всего Вашингтону и Москве нужно поработать на дипломатическом уровне.

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"Мы хотим видеть деэскалацию со стороны России, что она отводит свои войска от границы с Украиной",– подчеркнул Блинкен.

Глава Госдепа отметил, что гораздо проще вести переговоры, когда происходит деэскалация, чем, когда есть угроза наступления.

Возможное вторжение России в Украину

О стягивании российских войск к украинской границе сообщили иностранные издания в конце октября этого года американские издания The Washington Post и Politico опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что возле украинских рубежей находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

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