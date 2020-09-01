Протесты в Беларуси: ООН ошарашила данными о пытках

В ООН обнародовали информацию о пытках в Беларуси / tut.by

В ООН сообщили о том, что сегодня появилась информация о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства во вторник, 1 сентября.

По данным Управления, родственники минимум шести человек не знают о местонахождении и состоянии здоровья своих близких.

В агентстве ООН утверждают, что также располагает информацией об эпизодах насилия в отношении детей и женщин, включая сексуальное насилие.

"Мы крайне встревожены сотнями заявлений о пытках и других видах жестокого обращения в следственных изоляторах", - заявили в ведомстве.

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В Управление верховного комиссара ООН по правам человека потребовали от белорусской власти не только провести полное расследование, а привлечь к ответственности виновных и компенсировать нанесенный ущерб пострадавшим и их семьям.

Напомним, ранее студенты высших учебных заведений Минска инициировали проведение 1 сентября общенациональной забастовки против действующего правящего режима. В ходе мероприятий они намерены собирать подписи за отставку избранного по версии ЦИК Беларуси президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Telegram-канал Студенческая осень.

В сообщении отмечается, что кроме отставки Лукашенко с поста главы государства, студенты требуют остановки насилия и привлечения силовиков к ответственности за пытки и издевательства над белорусами, освобождения задержанных и политических заключенных, прекращения преследования по политическим взглядам, роспуска ЦИК, а также проведения повторных президентских выборов по демократическим процедурам.