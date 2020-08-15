Кровавым разгоном в Минске командовал экс-командир "эскадрона смерти" - СМИ

Дмитрий Павличенко истреблял оппонентов Лукашенко / Фото: sb.by

В Минске жестокими задержания и избиениями участников акций протеста, в результате которых есть пострадавшие и погибшие, руководил отставной командир так называемого "эскадрона смерти" Дмитрий Павличенко.

Как пишет Новая газета со ссылкой на корреспондента в Беларуси Ирину Халип,25 марта 2006 года во время антиправительственных митингов против протестующих выступил спецназ внутренних войск — войсковая часть 3214, командиром этой части тогда был Дмитрий Павличенко.

Спустя 14 лет разгоном протестов после выборов президента снова руководил Павличенко. Именно он приказывал взрывать светошумовые гранаты и применять газ против демонстрантов.

"Когда в центре Минска в день (нынешних — УП) выборов разорвалась первая светошумовая граната, я подумала: "Совсем как тогда, когда Павличенко командовал…" На следующий день тот самый Павличенко, уже 11 лет как отставной, командовал избиениями и задержаниями минчан. Между взрывами тех гранат прошло 14 лет", - вспоминает журналист.

Отметим, именно Павличенко подозревают в создании "эскадрона смерти", который жестоко истреблял в 1999–2000 годах политических противников Александра Лукашенко. Он старательно выполнял преступные приказы, которые отдавали тогдашние глава совбеза Виктор Шейман и министр внутренних дел Юрий Сиваков