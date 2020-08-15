УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Кровавым разгоном в Минске командовал экс-командир "эскадрона смерти" - СМИ

15 августа 2020, 22:16

Атакой силовиков курировал Дмитрий Павличенко.

Дмитрий Павличенко истреблял оппонентов Лукашенко / Фото: sb.by

В Минске жестокими задержания и избиениями участников акций протеста, в результате которых есть пострадавшие и погибшие, руководил отставной командир так называемого "эскадрона смерти" Дмитрий Павличенко.

Как пишет Новая газета со ссылкой на корреспондента в Беларуси Ирину Халип,25 марта 2006 года во время антиправительственных митингов против протестующих выступил спецназ внутренних войск — войсковая часть 3214, командиром этой части тогда был Дмитрий Павличенко.

Спустя 14 лет разгоном протестов после выборов президента снова руководил Павличенко. Именно он приказывал взрывать светошумовые гранаты и применять газ против демонстрантов.

"Когда в центре Минска в день (нынешних — УП) выборов разорвалась первая светошумовая граната, я подумала: "Совсем как тогда, когда Павличенко командовал…" На следующий день тот самый Павличенко, уже 11 лет как отставной, командовал избиениями и задержаниями минчан. Между взрывами тех гранат прошло 14 лет", - вспоминает журналист.

Отметим, именно Павличенко подозревают в создании "эскадрона смерти", который жестоко истреблял в 1999–2000 годах политических противников Александра Лукашенко. Он старательно выполнял преступные приказы, которые отдавали тогдашние глава совбеза Виктор Шейман и министр внутренних дел Юрий Сиваков

Сейчас вы просматриваете новость «Кровавым разгоном в Минске командовал экс-командир «эскадрона смерти» - СМИ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:29
В МИД Украины откровенно высказались о событиях в Беларуси
22:16
Кровавым разгоном в Минске командовал экс-командир "эскадрона смерти" - СМИ
21:59
Две фатальные ошибки России мнение
21:52
"Нож в спину": Лукашенко "наехал" на участников забастовок на заводах Видео
21:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на 16 августа: тяжелая болезнь, выигрыш и денежная неудача Видео
21:24
В Азовском море образовался остров из медуз: курьезное видео Видео
21:17
Врач ошарашила сроками второй волны коронавируса в Украине Видео
21:05
Коронавирус в Украине и мире 15 августа: угрожающая ситуация и антирекорд в Украине Видео
20:57
Как приготовить обалденные печеночные котлеты: рецепты на любой вкус Видео
20:41
В Беларуси официально подтвердили вторую смерть во время протестов
20:37
Путин готов ввести войска в Беларусь по требованию Лукашенко Видео
20:03
lifecell – как проверить счет: все способы
20:01
Обнародовано видео, как ОМОН убил протестующего Тарайковского в Минске Видео
19:58
Разъяренный "слуга народа" накинулся на журналистку во время отдыха в Турции Видео
19:40
Лукашенко поглумился над предложением помощи от стран ЕС Видео
19:33
Минздрав перечислил правила проживания в общежитиях на время карантина
19:25
США увеличивают военное присутствие в Польше
19:23
Литва официально назвала Лукашенко "бывшим президентом Беларуси" Видео
19:02
В Беларуси объявили в розыск известного оппозиционера, сбежавшего в Украину
18:27
"Это конец политики": в МИД Беларуси резко высказались о санкциях ЕС Видео
18:24
Pornhub обратился к силовикам Беларуси Видео
18:07
Какого числа Яблочный Спас 2020 – что нужно знать о празднике Видео
18:00
Крупнейшая авиакомпания Беларуси вышла на протест Видео
17:47
Под Одессой взволнованы сибирской язвой: Минздрав назвал причину
17:12
В МОЗ рассказали, когда и как надо проходить тест на коронавирус Видео
16:47
Отнимут жилье и ползарплаты: что готовит украинцам новый закон о долгах ЖКХ Видео
16:27
Пути к отступлению: свита Лукашенко готовится к бегству – западные СМИ Видео
15:47
США "поставили диагноз" выборам в Беларуси Видео
15:44
"Надежды не осталось": врачи объявили о новой опасности COVID-19 Видео
15:43
В Кремле рассказали, зачем Лукашенко звонил Путину Видео
15:13
"Наплевали на предупреждение ВОЗ": в России начали выпускать вакцину от COVID-19 Видео
14:59
Тысячи людей заполонили город: как в Минске прощались с убитым участником протестов Видео
14:35
Новая волна коронавируса: в Минздраве срочно обратились к украинцам Видео
14:00
Лукашенко грозит судьбоносное предательство: астролог назвал даты
13:59
Михаил Ефремов покинул больницу после инсульта
13:58
После кровавых протестов в Беларуси Лукашенко позвонил Путину: о чем говорили Видео
13:32
Чак Норрис записал сообщение Александру Лукашенко Видео
13:31
Школы – на замок: Степанов рассказал, кто останется дома 1 сентября Видео
13:14
Армия мертвецов Зака Снайдлера будет переснята из-за секс-скандала
13:08
Грузия сократила срок карантина для приезжих
12:58
Забитые больницы и "море" пациентов: каким регионам Украины запретили смягчать карантин Видео
12:40
"Не то умер, не то заболел": Лукашенко пожаловался на фейки и нашел их цель Видео
12:38
Адвокат подтвердил достоверность документа с признанием вины Михаила Ефремова
12:33
Лукашенко пригрозил Путину и потребовал от него помощи Видео
12:20
"Посадить, разорвать на куски": за смерть Легкоступовой требуют наказать ее мужа
12:10
СМИ узнали, признает ли Украина выборы в Беларуси Видео
11:54
В Украине резко возросло число тяжелобольных с COVID-19: тревожные цифры Минздрава Видео
11:50
Еще один звездный актер Голливуда поддержал протесты в Беларуси
11:30
"Месили люто": белорус рассказал о жутких издевательствах ОМОНа
11:21
Alyosha родила третий раз - Тараст Тополя снова стал отцом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять