Против Путина совершили чудовищной силы оккультный обряд

Против Путина совершили мощный оккультный обряд "33 короля" / Reuters

Против главы Кремля Владимира Путина провели мощный обряд "33 короля", заявил российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей. Отметим, Соловей давно известен рядом громких заявлений о жизни и работе российского президента. Ведь именно с его "легкой подачи" в СМИ началась активная дискуссия об "ускоренном транзите власти" в России, который якобы вызван тем, что Путин столкнулся с некими проблемами со здоровьем.

"В своем выступление 23 декабря мы расскажем очень много интересного. В частности, о знаменитом обряде "33 короля", который был совершен против российского президента. Отчасти об этом обряде буду рассказывать во время своего выступления, но это та информация, которую получили в Кремле. Они знают, что был совершен обряд, направленный персонально против Путина", - заявил политолог, видео с его комментарием размещено в Youtube на канале "Главред".

По его словам, эта информация "стала доступна через какие-то американские каналы".

"Считается, что этот обряд является одной из самых эффективных практик в оккультизме. Вот об этом я немного расскажу 23 декабря", - сказал Соловей.

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