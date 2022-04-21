Провалили план на миллиарды долларов: эксперт объяснил, почему Путин массово наказывает элиту РФ

Эксперт объяснил, почему Путин массово наказывает российскую элиту/ Reuters

Так называемая "специальная военная операция", которую развязал Путин, по его замыслу должна была затянуться лишь на четыре дня. Одна из причин, почему он так был в этом уверен – потерянные несколько лет времени и миллиарды долларов на попытку подкупить часть украинских военных и государственных лиц, которые должны были бы посодействовать "сдаче" Украины.

Но уже в первые дни широкомасштабного вторжения в Украину стало понятно, что что-то пошло не так. Об этом рассказал экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов во время чата на Главреде.

Илларионов отмечает, что сейчас уже вполне ясно: Путин не планировал полномасштабную войну, и сейчас РФ не в состоянии ее проводить против Украины, имея недостаточное количество сил и средств.

"Он планировал "спецоперацию" с участием большого количества спецслужбистов, которые на протяжении многих лет пытались коррумпировать часть украинских военных и государственных лиц, которые должны были в первые дни нападения перейти на сторону агрессора, или содействовать противнику в захвате госучреждений в Украине, или сдаться ему", – говорит эксперт.

Читайте такжеУ Путина называют войну с Украиной "катастрофической ошибкой" и боятся ядерного удара - BloombergЭтот факт доказывается еще и тем, что российский диктатор несколько раз обращался к украинским военным и призвал их провести переворот в Украине и взять власть в свои руки. Он мотивировал это так, что якобы с военными у него получится договориться лучше, чем с нынешней украинской властью.

"Тот факт, что Путин настолько часто, публично и откровенно делал подобные обращения, говорит о том, что разговоры о миллиардах долларов, которые были потрачены на скрытую попытку коррумпирования части украинского руководства, имеют под собой серьезные основания", – отмечает Илларионов.

Но провал попытки такого коррумпирования привел и к провалу самой так называемой "спецоперации", что заставило Путина прибегнуть к совершенно другим действиям.

"И тогда начался не другой этап, а совсем другая операция, Другая война. После провала и этой войны в течение 25 дней Путин перешел к третьей, принципиально иной кампании, которая ведется с 25 марта. Таким образом, то, что мы сейчас наблюдаем в России – попытки Путина наказать часть силовой элиты – является свидетельством провала его запланированной кампании против Украины", – подытожил эксперт.

Ранее Илларионов рассказал, что запасов оружия, которые накопила Россия ранее, хватит, чтобы продолжать боевые действия против Украины еще не один год. Поэтому нам не стоит расслабляться после сообщений о многочисленных потерях российского вооружения и техники на поле боя.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин собирается продолжать воевать против Украины. Хозяин Кремля, похоже, боится показаться слабым в глазах США, поэтому после провала главного плана по Украине решил сосредоточиться на Донбассе.

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