Провалили план на миллиарды долларов: эксперт объяснил, почему Путин массово наказывает элиту РФ

То, что сейчас происходит в Украине – это уже третий этап войны, уверен экономист Андрей Илларионов.
Так называемая "специальная военная операция", которую развязал Путин, по его замыслу должна была затянуться лишь на четыре дня. Одна из причин, почему он так был в этом уверен – потерянные несколько лет времени и миллиарды долларов на попытку подкупить часть украинских военных и государственных лиц, которые должны были бы посодействовать "сдаче" Украины.
Но уже в первые дни широкомасштабного вторжения в Украину стало понятно, что что-то пошло не так. Об этом рассказал экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов во время чата на Главреде.
Илларионов отмечает, что сейчас уже вполне ясно: Путин не планировал полномасштабную войну, и сейчас РФ не в состоянии ее проводить против Украины, имея недостаточное количество сил и средств.
"Он планировал "спецоперацию" с участием большого количества спецслужбистов, которые на протяжении многих лет пытались коррумпировать часть украинских военных и государственных лиц, которые должны были в первые дни нападения перейти на сторону агрессора, или содействовать противнику в захвате госучреждений в Украине, или сдаться ему", – говорит эксперт.
Читайте такжеУ Путина называют войну с Украиной "катастрофической ошибкой" и боятся ядерного удара - BloombergЭтот факт доказывается еще и тем, что российский диктатор несколько раз обращался к украинским военным и призвал их провести переворот в Украине и взять власть в свои руки. Он мотивировал это так, что якобы с военными у него получится договориться лучше, чем с нынешней украинской властью.
"Тот факт, что Путин настолько часто, публично и откровенно делал подобные обращения, говорит о том, что разговоры о миллиардах долларов, которые были потрачены на скрытую попытку коррумпирования части украинского руководства, имеют под собой серьезные основания", – отмечает Илларионов.
Но провал попытки такого коррумпирования привел и к провалу самой так называемой "спецоперации", что заставило Путина прибегнуть к совершенно другим действиям.
"И тогда начался не другой этап, а совсем другая операция, Другая война. После провала и этой войны в течение 25 дней Путин перешел к третьей, принципиально иной кампании, которая ведется с 25 марта. Таким образом, то, что мы сейчас наблюдаем в России – попытки Путина наказать часть силовой элиты – является свидетельством провала его запланированной кампании против Украины", – подытожил эксперт.
Ранее Илларионов рассказал, что запасов оружия, которые накопила Россия ранее, хватит, чтобы продолжать боевые действия против Украины еще не один год. Поэтому нам не стоит расслабляться после сообщений о многочисленных потерях российского вооружения и техники на поле боя.
Напомним, ранее сообщалось, что Путин собирается продолжать воевать против Украины. Хозяин Кремля, похоже, боится показаться слабым в глазах США, поэтому после провала главного плана по Украине решил сосредоточиться на Донбассе.
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