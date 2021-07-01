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"Провокативная игра мускулами": у Путина резко высказались об учениях Sea Breeze

1 июля 2021, 18:38
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Представитель МИД России не сомневается в том, что "эти маневры имеют явный антироссийский подтекст".

Мария Захарова
Мария Захарова отреагировала на учения с участием Украины / Reuters

В МИД России сделали громкое заявление о том, что учения Sea Breeze в Черном море имеют антироссийский характер.

"Это, безусловно, провокативная игра мускулами", - сообщила представитель МИД России Мария Захарова, пишет Интерфакс в четверг, 1 июля.

Захарова считает, что черноморская акватория "последовательно превращается Вашингтоном и его союзниками из пространства сотрудничества в зону силового противостояния".

"Делается это намеренно, делается это для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильными и стал представлять угрозу", - говорит представитель МИД РФ.

Также у Захаровой не вызывает сомнений то, что "эти маневры имеют явный антироссийский подтекст".

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Она вспомнила недавние инциденты в Черном море с участием британского эсминца и нидерландского фрегата и заявила, что это "цепь провокаций, которая имеет скоординированный характер".

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"Заявляя о готовности к диалогу, на деле Североатлантический блок целенаправленно взвинчивает обстановку по периметру наших рубежей, повышает опасность вооруженных инцидентов", - заявила Захарова.

Учения Sea Breeze 2021:

В учениях Sea Breeze в 2021 году планируется участие рекордного количества стран НАТО и партнёров альянса. В акваторию Черного моря для участия в учениях войдёт более 30 боевых кораблей.

В прошлом году в учениях участвовало более 20 кораблей стран НАТО и партнёров, а также порядка 2 тысяч военнослужащих.

Кроме Украины и США, в учениях участвовали военные из Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Учения Sea Breeze проводятся в акватории Чёрного моря с 1997 года.

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