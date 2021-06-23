РФ против учений США и НАТО в Sea Breeze-2021: российское посольство сделало заявление

В РФ считают, что таким образом "повышаются уровни случайных инцидентов"

Посольство России в Вашингтоне призывает США и всех их сотрудников по НАТО отказаться от учений, которые запланированы совместно с Украиной в Черном море. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

"Масштабность и явно агрессивний характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным заданиям безопасности в Чорноморском регионе. Повышаются уровни случайных инцидентов. Поощряются милитаристские настрои в Киеве. Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черном море ", - говорится в сообщении.

Госдепартамент США ранее сообщил, что в учениях примут участие подразделения вооруженных сил и 32 стран мира, то есть 5000 военнослужащих.

Кроме этого, в акваторию Черного моря войдут 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальних операций по дайвингу, а также Шестий флот ВМС США.

Также известно, что российские силовики, как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, считают данные учения прикрытием, в рамках которого в Украину поставляется современное вооружение.

Учения Sea Breeze 2021:

В учениях Sea Breeze в 2021 году планируется участие рекордного количества стран НАТО и партнёров альянса.

В акваторию Черного моря для участия в учениях войдёт более 30 боевых кораблей.

В прошлом году в учениях участвовало более 20 кораблей стран НАТО и партнёров, а также порядка 2 тысяч военнослужащих.

Кроме Украины и США, в учениях участвовали военные из Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Учения Sea Breeze проводятся в акватории Чёрного моря с 1997 года.