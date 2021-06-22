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Экс-агент ЦРУ объяснил, почему РФ переигрывает США по Украине

22 июня 2021, 01:28
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Россия ясно дает понять, что Украина входит в ее сферу интересов, уверен Дэн Хоффман.

ЦРУ
Экс-агент ЦРУ рассказал о противостоянии США и РФ по Украине / Reuters

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэн Хоффман заявил, что Москва переигрывает Вашингтон на украинском направлении.

Как рассказал он в комментарии Fox News, политика России по Украине является эффективной.

"Россия ясно дает понять, что Украина входит в ее сферу интересов. При этом она не считает себя стороной конфликта на Донбассе", — подчеркнул он.

Хоффман также отметил, что российский лидер Владимир Путин добился главной цели после отведения войск от украинских границ — он заставил силы США отступить. В частности, он напомнил, что Вашингтон отказался направлять военные корабли в Черное море.

Напомним, 16 июня, состоялся саммит США и России, в рамках которого провели переговоры президент Штатов Джо Байден и глава РФ Владимир Путин. В ходе дискуссии стороны обсудили ряд актуальных вопросов американо-российских отношений.

Позже в Госдепе сделали заявление о том, что Байден на встрече с Путиным подтвердил поддержку Украины. Главы США и России также обсудили ситуацию достижения прогресса в процессе имплементации Минских соглашений.

По его мнению, западные страны должны усилить военную помощь Киеву и способствовать его интеграции в НАТО и Евросоюз.

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