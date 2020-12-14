Птичий грипп "проснулся" и атакует Японию

Японию атакует птичий грипп / Фото Reuters

Птичий грипп опять начал свирепствовать в мире. Из-за вспышки болезни в западной японской префектуре Шига уничтожат около 11 тысяч кур.

"В местном правительстве заявили, что птичий грипп был обнаружен на куриной ферме в западной префектуре Шига. Это заставило власти принять решение об уничтожении порядка 11 тысяч кур", - сообщает издание Japan Times.

По информации, Шига стала уже десятой японской префектурой, на территории которой в этом году обнаружили птичий грипп.

"Ферма в городе Хигашиоми в префектуре Шига сообщила в субботу местным властям о гибели более 50 птиц. Дальнейшие тесты подтвердили инфицирование птичьим гриппом", - уточнили в издании.

Отметим, с целью предотвратить распространение птичьего гриппа, в радиусе 10 километров вокруг инфицированной фермы было установлено КПП для дезинфекции транзитного транспорта.

"Исключительная зона радиусом в 3 км была установлена ​​вокруг фермы для предотвращения транспортировки яиц и курятины", - отмечает издание.

Также стало известно, что с начала ноября в Японии уничтожили 2 миллиона кур.

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