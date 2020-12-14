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Птичий грипп "проснулся" и атакует Японию

14 декабря 2020, 07:32
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Шига стала уже десятой японской префектурой, на территории которой в этом году обнаружили птичий грипп.

коронавирус
Японию атакует птичий грипп / Фото Reuters

Птичий грипп опять начал свирепствовать в мире. Из-за вспышки болезни в западной японской префектуре Шига уничтожат около 11 тысяч кур.

"В местном правительстве заявили, что птичий грипп был обнаружен на куриной ферме в западной префектуре Шига. Это заставило власти принять решение об уничтожении порядка 11 тысяч кур", - сообщает издание Japan Times.

По информации, Шига стала уже десятой японской префектурой, на территории которой в этом году обнаружили птичий грипп.

"Ферма в городе Хигашиоми в префектуре Шига сообщила в субботу местным властям о гибели более 50 птиц. Дальнейшие тесты подтвердили инфицирование птичьим гриппом", - уточнили в издании.

Отметим, с целью предотвратить распространение птичьего гриппа, в радиусе 10 километров вокруг инфицированной фермы было установлено КПП для дезинфекции транзитного транспорта.

"Исключительная зона радиусом в 3 км была установлена ​​вокруг фермы для предотвращения транспортировки яиц и курятины", - отмечает издание.

Также стало известно, что с начала ноября в Японии уничтожили 2 миллиона кур.

Птичий грипп – о чем сообщалось ранее:

  • Врач-иммунолог Людмила Смолина еще летом говорила о том, что такие болезни, как свиной и птичий грипп, могут настигнуть Украину к концу года. По ее словам, эти болезни могут быть очень опасными из-за своей склонности к мутационной изменчивости и параллельного присутствия коронавирусной инфекции.
  • В ноябре врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о важности разработки мер защиты из-за угрозы возникновения серьезных эпидемий с большим уровнем смертности, при том, что коронавирус к таким не относится. По его словам, нам грозит птичий или свиной грипп - серьезная эпидемия в паре мутаций от нас.

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