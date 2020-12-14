Птичий грипп "проснулся" и атакует Японию

Шига стала уже десятой японской префектурой, на территории которой в этом году обнаружили птичий грипп.
Птичий грипп опять начал свирепствовать в мире. Из-за вспышки болезни в западной японской префектуре Шига уничтожат около 11 тысяч кур.
"В местном правительстве заявили, что птичий грипп был обнаружен на куриной ферме в западной префектуре Шига. Это заставило власти принять решение об уничтожении порядка 11 тысяч кур", - сообщает издание Japan Times.
По информации, Шига стала уже десятой японской префектурой, на территории которой в этом году обнаружили птичий грипп.
"Ферма в городе Хигашиоми в префектуре Шига сообщила в субботу местным властям о гибели более 50 птиц. Дальнейшие тесты подтвердили инфицирование птичьим гриппом", - уточнили в издании.
Отметим, с целью предотвратить распространение птичьего гриппа, в радиусе 10 километров вокруг инфицированной фермы было установлено КПП для дезинфекции транзитного транспорта.
"Исключительная зона радиусом в 3 км была установлена вокруг фермы для предотвращения транспортировки яиц и курятины", - отмечает издание.
Также стало известно, что с начала ноября в Японии уничтожили 2 миллиона кур.
Птичий грипп – о чем сообщалось ранее:
- Врач-иммунолог Людмила Смолина еще летом говорила о том, что такие болезни, как свиной и птичий грипп, могут настигнуть Украину к концу года. По ее словам, эти болезни могут быть очень опасными из-за своей склонности к мутационной изменчивости и параллельного присутствия коронавирусной инфекции.
- В ноябре врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о важности разработки мер защиты из-за угрозы возникновения серьезных эпидемий с большим уровнем смертности, при том, что коронавирус к таким не относится. По его словам, нам грозит птичий или свиной грипп - серьезная эпидемия в паре мутаций от нас.