Путин этого ждал: со стороны РФ нависает новая угроза, но выход есть - Бербок

Переходный период в США Кремль может использовать в собственных интересах.

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Времени у европейских лидеров нет, помогать Украине нужно уже сейчас / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Что заявила Бербок:

Путин ждал переходного периода в США

Европейские страны должны немедленно усиливать поддержку Украины

Российский диктатор Владимир Путин всегда пользовался "шаткими" периодами то ли Украины, то ли других западных союзников для усиления собственных позиций. Время до инаугурации нового президента США, скорее всего, не будет исключением.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Le Monde. Именно поэтому, в этот опасный период европейские партнеры Украины не должны давать заднюю, или просто ждать.

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"У нас нет времени ждать весны, сейчас переходный период, на который Путин всегда ждал после результатов выборов в США", - подчеркнула она.

Бербок считает, что именно сейчас все возможные предложения по поддержке Украины должны быть мобилизованы. В частности, речь идет об усилении противовоздушной обороны Украины.

"Война вышла на новый уровень... теперь это тотальная воздушная война", - добавила немецкая чиновница.

Глава МИД Германии также надеется на увеличение расходов в бюджете страны на помощь Украине, чтобы по крайней мере покрыть основные потребности украинской обороны.

Позиция Германии по поддержке Украины

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц отверг первый пункт Плана победы Зеленского, касающийся предоставления Украине приглашения в НАТО. По его словам, вопрос о приглашении Украины в Альянс "не стоит на повестке дня".

Ранее Главред писал, что длительное время Украина ведет переговоры с Германией о поставках Вооруженным силам Украины немецких крылатых ракет Taurus. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что канцлер Олаф Шольц категоричен в своей позиции, объясняя это предотвращением эскалации войны, тщательным взвешиванием решения и даже опасениями, что ракетами ударит по Москве.

Ракета Taurus / Инфографика: Главред

Накануне Бербок заявляла, что вступление в НАТО и Европейский Союз являются составляющими будущего Украины. Несмотря на то, что кремлевский диктатор Владимир Путин пытается всячески препятствовать Украине вступлению в Альянс, западный мир несмотря на это, в частности Германия поддерживает такое намерение.

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Кто такая Анналена Бербок Анналена Бербок - немецкий политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Германии. Сопредседатель партии Союз 90/Зеленые (совместно с Робертом Хабеком) с 2018 по 2022 год. С 2013 года Бербок является депутатом Бундестага. 11 января 2023 года совершила внезапный визит в Украину. В частности, посетила Харьков, где осмотрела разрушения и выступила с заявлением в поддержку Украины, объявив о выделении дополнительных 40 млн евро. 24 января 2023 года на заседании ПАСЕ во время дебатов о поставках танков Бербок призвала Совет Европы к сплоченности со словами: "Мы ведем войну против России, а не друг с другом".

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