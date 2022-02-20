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Путин хочет капитуляции Украины, а главными целями будут Верховная Рада и ОП - The Guardian

20 февраля 2022, 12:25
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Аналитики назвали главные цели России в Украине.

ВСУ дадут отпор агрессии Кремля / УНИАН

Главной целью широкомасштабного наступления на территорию Украины для президента РФ Владимира Путина является оцепление украинской армии и как следствие захвата власти в Киеве, но украинцы дадут отпор.

Россия имеет преимущество в сухопутных, морских и воздушных силах, поэтому может прибегнуть к атаке одновременно на нескольких фронтах – с северо-востока, Донбасса и Крыма, пишет британское издание The Guardian.

Гипотетически, сухопутные войска в Беларуси (под прикрытием авиаударов по украинской территории) могут возглавить молниеносное движение на юг, чтобы захватить Киев, говорится в материале.

ВСУ не намерены сдаваться

По плану Москвы, пишут аналитики, украинская армия после оцепления была бы вынуждена капитулировать. Однако и ВСУ, и большое количество вооружившихся гражданских украинцев не планируют сдаваться России ни при каких условиях, и именно это усложняет реализацию плана Кремля.

"Основными целями будут Офис президента, Верховная Рада, министерства, украинские СМИ и Майдан Независимости – символическое место украинских продемократических революций", - говорится в материале.

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Аналитики говорят, что РФ могла бы выбрать более скромное и менее рискованное наступление, чтобы захватить дополнительные территории на востоке Украины и на Донбассе, продолжая говорить о независимости промосковских "республик".

Читайте такжеРФ создает почву для вторжения: США раскрыли сценарий агрессии РФРоссия также может попытаться захватить основные порты Украины – Мариуполь на Азовском море и Одессу на Черном море, и таким образом создать сухопутный коридор в Крым.

"Может ли что-нибудь пойти не так? Конечно, потому что, к бою могут присоединиться и гражданские. США и Великобритания не исключают вооружения сопротивления, как во время советской оккупации Афганистана. Британские министры прогнозируют длительную борьбу, когда Россия понесет значительные потери. При таком сценарии российское общественное мнение может обернуться против Путина", - подытожили аналитики.

Угроза вторжения России в Украину

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один обстрел или артиллерийский выстрел могут привести к полномасштабной войне с Россией.

Глава государства рассказал, что на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе находятся от 30 до 35 тысяч российских военных.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что имеющиеся факты свидетельствуют о том, что Россия планирует "крупнейшую войну в Европе с 1945 года". Он также отметил, что в ходе вторжения России в Украину будет оцеплен Киев.

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Автор: Сергей Кущ
viber
ВСУ вторжение России новости Украины
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