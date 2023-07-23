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Путин и Лукашенко разразились фантазиями о контрнаступлении ВСУ

Андрей Ганчук
23 июля 2023, 12:37 обновлено 23 июля, 12:43
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Главы государства-оккупанта России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко не смогли понять, началось ли контрнаступление сил обороны Украины.
Лукашенко, Путин
Путин на встрече с Лукашенко придумал якобы "провал контрнаступления ВСУ" / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Директор страны-агрессора России Владимир Путин и его коллега, председатель подконтрольной Москве республики Беларусь Александр Лукашенко, не смогли разобраться в контрнаступлении ВСУ. В итоге выдумали, что контрнаступательной операции, мол, либо "нет", либо "она провалилась".

Как сообщает Интерфакс, в ходе встречи в Санкт-Петербурге в воскресенье, 23 июля, Путин и Луканенко не смогли разобраться, началось контрнаступление ВСУ или нет.

"Контрнаступления нет", - считает непризнанный глава Беларуси Александр Лукашенко.

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Путин же помечтал о, мол, "провалах ВСУ".

"Оно (контрнаступление, - ред.) есть, но оно провалилось", - придумал Путин.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что контрнаступление ВСУ идет медленно, однако военная операция наберет обороты уже в скором времени. По его словам, армии Украины мешают продвигаться минирование территорий и эшелонированная "оборона" российских оккупантов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен спрогнозировал новый этап контрнаступления ВСУ. По его словам, пока рано делать выводы о событиях на поле боя, поскольку армия Украины еще не развернула все силы.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан считает, что ВСУ ударят по силам РФ в нужный момент. С точки зрения американского чиновника, украинская армия обладает серьезной боевой мощью, которая еще не задействована.

Другие новости:

Александр Лукашенко Владимир Путин война России и Украины контрнаступление ВСУ
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