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ВСУ ударят по силам РФ в нужный момент, у армии серьезная мощь – Салливан

Андрей Ганчук
22 июля 2023, 10:47 обновлено 22 июля, 10:52
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Армии Украины нужно будет преодолеть минные заграждения и эшелонированную "оборону" оккупантов страны-агрессора России, сказал Джейк Салливан.
ВСУ, Салливан
Результаты контрнаступления ВСУ будут тогда, когда армия Украины нанесет свой удар - Салливан / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, УНИАН

Силы обороны Украины обладают серьезной мощью, которая еще не была задействована в ходе контрнаступления. ВСУ планируют нанести удар по войскам оккупантов России в нужный момент. Украинским войскам предстоит преодолеть минные заграждения и эшелонированную "оборону" российских захватчиков. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

В ходе своего выступления на Aspen Security Forum он рассказал о том, что украинская армия намерена в нужное время задействовать значительные силы на поле боя. Однако ВСУ предстоит преодолеть оборонительные редуты оккупантов.

"Дело также в том, что Украина располагает значительными объемами сил, которые она еще не направила в бой. Она пытается выбрать момент, когда направление этих сил в бой будет иметь максимальный эффект на поле боя", - отметил Салливан.

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По его словам, армии Украины нужно будет нанести удар в самый подходящий момент, чтобы оказать влияние на дальнейшее развития события в войне.

"В конце концов, это решение, которое они примут. И именно в тот момент, когда они примут это, мы действительно увидим, какими будут результаты контрнаступления", - добавил Салливан.

Также Джейк Салливан подчеркнул, что США и Украина контактируют по вопросам контрнаступления ВСУ, однако Киев решения принимает самостоятельно.

Контрнаступление ВСУ

Журналисты американского издания The Washington Post ранее написали, что западные самолеты не помогут ВСУ в контрнаступлении. Они опубликовали сведения, согласно которым в США считают, что российское ПВО будет мешать работать боевой авиации.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым и долгим. По его словам, продвижение армии Украины усложняется из-за плотного минирования территорий.

Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Российские оккупанты построили несколько линий "обороны", которые нужно будет преодолеть.

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