Путин нарисовал свой автопортрет, вышло очень похоже

Путин нарисовал нечто похожее на лицо – помятой волнистой формы, с огромными ушами и грустным выражением.

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Путин нарисовал непонятно что / скриншот

Российский диктатор, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин отличился очередным неадекватным поступком. Во время презентации российских "отечественных" технологий, диктатор нарисовал странный рисунок.

"Можно попросить вас что-то написать на отечественной доске? Что желаете – роспись, кошку… На ваше усмотрение, Владимир Владимирович", - сказал клерк, передав путину интерактивный маркер.

Смотрите видео, как Путин рисует автопортрет:

После этого диктатор, подавивший на днях военный мятеж, нарисовал нечто похожее на лицо – помятой волнистой формы, с огромными ушами и грустным выражением. Под рисунком Путин поставил свою подпись.

видео дня

"Мне кажется, вам логотип уже нарисовали", - подлизывается второй клерк.

В сети уже вовсю шутят, что это автопортрет, а для кремлевского диктатора давно пора вызывать санитаров.

Путин и последствия переворота Пригожина

Между так называемыми башнями Кремля началась открытая война. Как сообшили в ГУР, война между силовиками - ФСБ и Министерством обороны России - входит в активную фазу.

Британское издание Financial Times пишет, что высокопоставленный генерал российских оккупантов Сергей Суровикин задержан за хорошие отношения с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, который ранее устроил военный мятеж с походом на Москву. Также уже несколько дней не появляется Герасимов.

По данным журналистов, в верхушке РФ сказали, что Путин начал операцию по очищению верхушки служб безопасности. Военный мятеж Пригожина, который стал первой за последние десятилетия попыткой переворота, подорвал "авторитет" Путина, и теперь директор РФ пытается восстановить свою репутацию и подавить критику.

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