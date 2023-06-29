Между ФСБ и Минобороны РФ началась открытая война, будут ликвидации - ГУР

Между так называемыми башнями Кремля началась открытая война. Как сообшили в ГУР, война между силовиками - ФСБ и Министерством обороны России - входит в активную фазу.
Как заявил в комментарии РБК-Украина представитель ГУР МО Андрей Черняк, не исключены физические уничтожения в результате этого противостояния.
"По нашим оценкам, это уже открытая война между так называемыми "башнями" Кремля, в результате которой будут физические уничтожения представителей конкурирующих сторон", - сказал Черняк.
По его словам, среди российских элит уже закрепилось мнение, что Владимир Путин стал слабым. Сейчас они пытаются получить себе власть.
"Путин уже не может это контролировать и держать баланс. ФСБ и Минобороны России понимают, что это для них шанс одержать определенную политическую победу", - отметил Черник.
Суровикин и Герасимов пропали
Британское издание Financial Times пишет, что высокопоставленный генерал российских оккупантов Сергей Суровикин задержан за хорошие отношения с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, который ранее устроил военный мятеж с походом на Москву.
"От Суровикина, высокопоставленного российского генерала, который, как известно, имел хорошие отношения с владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, не было никаких сообщений в течение нескольких дней. Его задержали", - рассказали журналисты со ссылкой на три источника.
Как пишет Reuters, начальник штаба вооруженных сил генерал Валерий Герасимов не появлялся ни на публике, ни на государственном телевидении после прерванного в субботу мятежа, когда лидер наемников Евгений Пригожин потребовал выдачи Герасимова. Он также не упоминается в пресс-релизе министерства обороны с 9 июня.
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