Путин назвал задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси спецоперацией Украины и США

Путин не верит, что боевики ЧВК Вагнера ехали в Беларусь с целью дестабилизации ситуации / Reuters

История с задержанием боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси – это спецоперация украинских и американских спецслужб. Причем в Кремле считают, что данная информация уже достоверно известна.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Россия 1.

По его словам, россияне ехали в другие страны на легальные заработки, однако они вдруг оказались на территории Беларуси.

"На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности", - утверждает Путин.Читайте такжеБеларусь срывает выдачу Украине боевиков ЧВК Вагнера: журналист назвал причину

Также он назвал задержание наемников ЧВК Вагнера операцией спецслужб Украины и США. В Кремле считают это достоверной информацией.

"Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники, кстати, их не пускали туда, но по поддельным документам их туда ввезли. Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно", - подчеркнул российский президент.

Напомним, 29 июля в Беларуси заявили, что на территории страны задержаны боевики частной российской военной компании Вагнера. Белорусские силовики подозревали их в намерении осуществить мероприятия по дестабилизации ситуации в государстве.

Беларуси вела консультации с Украиной по данному вопросу, так как у 9 лиц были обнаружены украинские паспорта. В Киеве рассказали, что данные граждане воевали на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований.Читайте такжеВыдача боевиков Вагнера РФ: эксперт назвал главную ошибку Киева

Впрочем, в Минске решили передать задержанных на территории Беларуси граждан России и Украины Москве.