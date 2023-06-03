Путин не сталкивал лбами Пригожина и Шойгу и молчит по другой причине – Яковенко

Противостояние Пригожина и Министерства обороны оккупантов России происходит по причинам, которые не зависят от Путина, считает Игорь Яковенко.

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Путин не вмешивается в конфликт Пригожина и Минобороны, поскольку он потерял контроль над ситуацией - Яковенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Главред

Глава Кремля Владимир Путин не сталкивал руководителя боевиков ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и министра обороны оккупантов РФ Сергея Шойгу. Путин не реагирует на конфронтацию, поскольку потерял контроль над ситуацией. Об этом заявил российский оппозиционный журналист, социолог Игорь Яковенко.

В интервью Главреду он прокомментировал тезис о том, что Путин якобы сам столкнул Пригожина с руководством Минобороны, чтобы они в рамках конкуренции добивались нужных Кремлю результатов. По словам аналитика, данный довод нельзя назвать верным.

"Слишком тонкая шутка для нашего цирка. Вряд ли кто-то специально столкнет лбами противоборствующие группы, чтобы потом его называли чудаком на букву "М". Это равносильно тому, что надеть себе на голову помойное ведро вместе с помоями, похлопать по крышке сверху и весело сплясать. Непонятно, с какой целью нужно прибегать к такому шагу", - отметил Яковенко.

По его словам, противостояние по линии Пригожин – Минобороны происходит по причинам, которые не зависят от Путина. Сам Путин утратил контроль над ситуацией, поэтому не вмешивается.

"Противостояние Пригожина и Минобороны происходит по причинам, которые не зависят от Путина. Путин не реагирует на конфликт, потому что он утратил контроль над ситуацией в России. Что произошло на фронте – понятно, но там мало что от него зависит. Однако Путин явно не хотел, чтобы события, которые он устроил в России, развивались в рамках текущего сценария", - подчеркнул Игорь Яковенко.

Конфликт Пригожина и Минобороны

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в начале мая пошел на публичный конфликт с руководством Минобороны агрессора России Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

Он, с применением нецензурной лексики, в жесткой форме потребовал от них предоставить вагнеровцам боеприпасы.

Позже Пригожин фактически вывел своих боевиков из Бахмута – в ВСУ заявили, что его группировка разбита.

Журналист Александр Сотник предположил, что Минобороны РФ может передать Генштабу ВСУ координаты Пригожина. По его мнению, Путин не будет терпеть оскорбления от Пригожина.

30 мая после атаки дронов на Москву Пригожин разразился жесткой критикой в адрес Министерства обороны РФ. Пригожин заявил, что военное ведомство страны-оккупанта должно предпринимать шаги в ситуации, когда беспилотники наносят удары по столице России.

Смотрите видео, в котором Игорь Яковенко сделал прогноз, чем закончится конфликт Пригожина и Минобороны:

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