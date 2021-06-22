Путин объяснил, кто виноват, что Россия захапала Крым / Reuters

Российский президент Владимир Путин считает Соединенные Штаты Америки виновными в организации Революции достоинства в Украине. Последующие события в Украине он обозвал "расколом", результатом которого и стала оккупация Крыма Россией.

В статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое" Путин в очередной раз назвал Майдан "антиконституционным вооруженным переворотом".

"С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава? (то есть оккупацию полуострова Россией в 2014 году – ред.)" – заявил глава России.

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"Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере "украинской трагедии 2014 года", – поделился своим мнение Путин.

Ранее Киев прокомментировал слова Путина об "одном народе". Украинский дипломат констатировал постоянство Москвы в попытках подорвать суверенитет, государственность и территориальную целостность Украины.

Напомним, Госдеп США заявил, что Украина станет одной из тем "стратегического диалога" США и РФ. По результатам встречи президентов Байдена и Путина в Женеве вряд ли можно говорить о положительном вердикте по основным вопросам, заявил Нед Прайс.