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Украина станет одной из тем "стратегического диалога" США и РФ – Госдеп

22 июня 2021, 07:31
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По результатам встречи президентов Байдена и Путина в Женеве вряд ли можно говорить о положительном вердикте по основным вопросам, заявил Нед Прайс.

Нед Прайс
Нед Прайс / Reuters

Вашингтон готовится к проведению стратегического диалога с Москвой, который среди прочего будет охватывать и вопрос Украины. На данный момент планируется первая встреча в рамках диалога, инициированного между США и Россией по результатам встречи президентов двух стран – Джо Байдена и Владимира Путина.

Как заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге, во время саммита в Женеве был затронут целый перечень вопросов. Они будут оставаться темами для обсуждений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией.

"Ряд приоритетных вопросов – таких как Украина, обеспечение гуманитарного доступа в Сирии или наполнение штата наших посольств – эти вопросы продолжат быть темами дискуссий на рабочем уровне", - отметил представитель Госдепа.

При этом Прайс отметил, что делегация США "во главе с высокопоставленным представителем Госдепартамента" планирует обсудить прежде всего следующие шаги по контролю над ядерными вооружениями. По его словам, одним из главных вопросов такого взаимодействия на нынешнем этапе является сужение рисков возникновения ядерной войны.

Кроме того, Прайс отметил, что по результатам встречи президентов Байдена и Путина в Женеве вряд ли можно говорить о положительном вердикте по основным вопросам.

Встреча Байдена и Путина

16 июня состоялась встреча президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

По итогам встречи Путин рассказал, что во время переговоров был затронут вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос затронули "мазком". Также Путин заявил, что Байден поддержал минские соглашения.

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с Путиным заявил, что стороны говорили о непоколебимой решимости США защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы обсудили минские договоренности. Он (Путин, - ред.) не перечил мне, но, конечно, различия были", - отметил глава Белого дома.

новости США Владимир Путин ядерная война Джо Байден
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