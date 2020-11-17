Путин откровенно высказался о статусе Нагорного Карабаха

Путин считает, что статут Нагорного Карабаха пока не определен / Reuters

Статус Нагорного Карабаха, большая часть которого переходит под контроль Азербайджана, пока что не определен - вопрос будет решаться позже.

Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил сегодня президент России Владимир Путин и также отметил, что главным результатом договоренностей России, Армении и Азербайджана, является прекращение кровопролития.

"Статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, пока сохраняется статус-кво", - сказал Путин.

По словам Путина, конфликт могли завершить еще 19-20 октября. Тогда как рассказал он, Алиев согласился остановить боевые действия с условием возвращения беженцев в город Шуша.

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Однако, как подчеркнул российский президент, против этого решения выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Также сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что обсуждение статуса Нагорного Карабаха невозможно. Официальный Баку исходит из того, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

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До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что статус Карабаха зависит от национального и религиозного вопросов.

Война за Нагорный Карабах 2020 - что было ранее: