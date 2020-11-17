Путин откровенно высказался о статусе Нагорного Карабаха

Президент России заверил, что некоторое время за Карабахом будет сохраняться статус-кво.
Статус Нагорного Карабаха, большая часть которого переходит под контроль Азербайджана, пока что не определен - вопрос будет решаться позже.
Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил сегодня президент России Владимир Путин и также отметил, что главным результатом договоренностей России, Армении и Азербайджана, является прекращение кровопролития.
"Статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, пока сохраняется статус-кво", - сказал Путин.
По словам Путина, конфликт могли завершить еще 19-20 октября. Тогда как рассказал он, Алиев согласился остановить боевые действия с условием возвращения беженцев в город Шуша.
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Однако, как подчеркнул российский президент, против этого решения выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Также сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что обсуждение статуса Нагорного Карабаха невозможно. Официальный Баку исходит из того, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что статус Карабаха зависит от национального и религиозного вопросов.
Война за Нагорный Карабах 2020 - что было ранее:
- 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали договор о прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха.
- Среди прочего в Нагорном Карабахе сроком на пять лет разместят около двух тысяч российских миротворцев.
- Эксперты объяснили хитрый план Кремля по Карабаху. РФ стремилась изменить прозападный вектор в Армении, говорят эксперты.
- В частности, политический аналитик Андрей Ганжа описал, почему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России. Битва за Нагорный Карабах привела к катастрофическому поражению Армении и сомнительной победе Азербайджана.
- Другой эксперт объяснил, кто выиграл после перемирия в Карабахе и как РФ сдала Армению. За миротворцами РФ в Нагорном Карабахе будут присматривать турецкие наблюдатели, напомнил Олег Жданов.