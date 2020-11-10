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Путин отправил своих "миротворцев" в Нагорный Карабах

10 ноября 2020, 07:05

Ранее лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Карабахе.

Нагорный Карабах, армяне
Перемирие вступило в силу с полуночи 10 ноября / photolure.am

Президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Перемирие вступило в силу с полуночи 10 ноября. Текст документа опубликовал российский РБК.

О чем договорились стороны:

  • Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях. Баку и Ереван должны обменяться военнопленными и телами погибших.
  • Все транспортные узлы в Карабахе разблокируются. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.
  • В Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев.

"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники", - говорится в документе.

При этом армянские вооруженные силы должны быть выведены с территории.

"Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения", - уточняется в документе.

Также стороны договорились, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу.

Азербайджан со своей стороны должен гарантировать безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Карта разделения Нагорного Карабаха по мирному соглашению выглядит следующим образом.

Фото Nagorno Karabakh Observer

Синим цветом обозначены территории Нагорного Карабаха, взятые под контроль Азербайджаном до 10 ноября. Желтым, красным, салатовым - территории, которые должны быть переданы Азербайджану согласно договоренностям о прекращении боевых действий.

Российское агентство ТАСС сообщило, что РФ уже отправила в Нагорный Карабах миротворческий контингент.

В Минобороны РФ отметили, что миротворцы отправились в Карабах самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродрома Ульяновска. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Тем временем столице Армении – Ереване – люди вышли на протест в связи с подписанием договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Протестующие ворвались в здание правительства Армении и начали разбивать там мебель и технику.Видео протестов опубликовало NEWS. am.

Конфликт в Нагорном Карабахе - о чем ранее сообщал Главред:

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