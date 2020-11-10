Путин отправил своих "миротворцев" в Нагорный Карабах

Ранее лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Карабахе.
Президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Перемирие вступило в силу с полуночи 10 ноября. Текст документа опубликовал российский РБК.
О чем договорились стороны:
- Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях. Баку и Ереван должны обменяться военнопленными и телами погибших.
- Все транспортные узлы в Карабахе разблокируются. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.
- В Нагорном Карабахе разместят российских миротворцев.
"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники", - говорится в документе.
При этом армянские вооруженные силы должны быть выведены с территории.
"Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения", - уточняется в документе.
Также стороны договорились, что Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу.
Азербайджан со своей стороны должен гарантировать безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.
Карта разделения Нагорного Карабаха по мирному соглашению выглядит следующим образом.
Синим цветом обозначены территории Нагорного Карабаха, взятые под контроль Азербайджаном до 10 ноября. Желтым, красным, салатовым - территории, которые должны быть переданы Азербайджану согласно договоренностям о прекращении боевых действий.
Российское агентство ТАСС сообщило, что РФ уже отправила в Нагорный Карабах миротворческий контингент.
В Минобороны РФ отметили, что миротворцы отправились в Карабах самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродрома Ульяновска. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Тем временем столице Армении – Ереване – люди вышли на протест в связи с подписанием договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Протестующие ворвались в здание правительства Армении и начали разбивать там мебель и технику.Видео протестов опубликовало NEWS. am.
Конфликт в Нагорном Карабахе - о чем ранее сообщал Главред:
- Вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха обострилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил Баку в ракетных ударах по контролируемой непризнанной республикой НКР территориях, в Азербайджане заявили об армянской провокации и объявили о начале контрнаступательной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно докладывает о новых завоеваниях в Нагорном Карабахе. В понедельник, 2 ноября, президент заявил о контроле азербайджанской армией над еще 8 селами в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что единственным способом урегулирования нагорно-карабахского конфликта является ввод российских миротворцев в зону боевых действий.
- Пашинян также уточнил, что в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе российские пограничники были размещены на юго-восточной и юго-западной границе Армении.