Путин предупредил мир об угрозе борьбы "всех против всех" и рассказал о любви к Европе

Путин предупредил мир об угрозе борьбы "всех против всех" / Reuters

В среду, 27 января, президент России Владимир Путин предупредил человечество о вероятности нового "срыва в мировом развитии", чреватого "борьбой всех против всех".

"Неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации. Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо", - сказал Путин на форуме в Давосе, который проходит в онлайн-режиме.

По его словам, на сегодня происходит ослабление международных институтов и деградирует система глобальной безопасности. Он отметил, что соглашение России и США продлить действие Договора о стратегических и наступательных вооружениях - это позитивный сигнал.

Глава Кремля также подчеркнул, что в мире может начаться борьба всех против всех.

"Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, что чревато борьбой всех против всех. Попытками разрешить назревшие противоречия через поиски внутренних и внешних врагов с разрушением не только традиционных ценностей, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни", - добавил Путин.

Путин о санкциях

Также в ходе выступления Путин раскритиковал использование торговых барьеров, санкций и других ограничений в "попытках обвинить во внутренних проблемах другие страны".

"Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот, в чем опасность", - заявил он.

Он также уточнил, что имеет ввиду применение силы под надуманным предлогом. По его мнению, это увеличивает вероятность появления новых горячих точек.

Путин об отношениях с Европой

Российский президент убежден, что у Европы и России общая культура и, по сути, это "одна цивилизация".

"Я лично слышал позицию бывшего выдающегося европейского политического деятеля, канцлера Гельмута Коля, который говорил о том, что если европейская культура хочет сохраниться и остаться одним из центров мировой цивилизации в будущем… то, конечно, Западная Европа и Россия должны быть вместе. Трудно с этим не согласиться, мы придерживаемся точно такой же точки зрения и позиции", - заявил Путин.

Он также отметил, что стороны должны вернуться к позитивной повестке дня.

"Европа и Россия с точки зрения экономики являются абсолютно естественными партнерами. И с точки зрения развития науки, технологии… Но любовь невозможна, если декларируется одной стороной. Она должна быть взаимной", - добавил Путин.

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