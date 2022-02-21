Путин признал "ЛДНР": как реагируют на его решение в мире

Владимир Путин / Reuters

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин громогласно объявил о том, что РФ официально признает независимость "ДНР" и "ЛНР". Сразу после подписания указа мировые лидеры заявили, что такое решение нарушает международное право, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

Великобритания

Премьер Борис Джонсон заявил, что признание "ЛДНР" нарушает международное право.

Страны Балтии

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландбергис заявил, что решение России признать "ЛНР" и "ДНР" должно быть встречено санкциями.

Председатель сейма Литвы заявила, что инициирует резолюцию в сейме о том, что изменение статуса Донбасса не будет признано никогда

В то же время МИД Эстонии призвал ввести санкции против РФ за признание "псевдореспублик".

Реклама

Новость дополняется