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Путин признал "ЛДНР": как реагируют на его решение в мире

21 февраля 2022, 22:03

Признание "ЛДНР" нарушает международное право, говорят мировые лидеры.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин громогласно объявил о том, что РФ официально признает независимость "ДНР" и "ЛНР". Сразу после подписания указа мировые лидеры заявили, что такое решение нарушает международное право, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

Великобритания

Премьер Борис Джонсон заявил, что признание "ЛДНР" нарушает международное право.

Страны Балтии

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландбергис заявил, что решение России признать "ЛНР" и "ДНР" должно быть встречено санкциями.

Председатель сейма Литвы заявила, что инициирует резолюцию в сейме о том, что изменение статуса Донбасса не будет признано никогда

В то же время МИД Эстонии призвал ввести санкции против РФ за признание "псевдореспублик".

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