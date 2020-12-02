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Путин раскрыл глобальные планы ОДКБ

2 декабря 2020, 12:09

Президент РФ Владимир Путин считает, что страны, которые хотят сотрудничать с ОДКБ, могут получить статус наблюдателя или партнера организации.

Путин
Путин анонсировал подписание в рамках ОДКБ декларации о формировании "справедливого мироустройства" / Reuters

По итогам видеоконференции лидеры государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны принять итоговую декларацию и заявление о намерении сформировать "справедливое и устойчивое мироустройство".

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в среду, 2 декабря, на открытии саммита ОДКБ, сообщает российское информагентство ТАСС.

По его словам, стороны должны подписать документы о декларации целей организации.

"Подготовлен солидный пакет договоренностей, в их числе - итоговая декларация и заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства", - сказал Путин.

Также он не исключил присоединения к ОДКБ ряда государств в качестве наблюдателей или партнеров организации.Читайте такжеВ ОДКБ отреагировали на ситуацию в Нагорном Карабахе

ОДКБ новости

  • В октябре в Организации договора коллективной безопасности заявляли о готовности ввести миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Однако в ОДКБ готовы были пойти на такой шаг только в случае соблюдения всех международно-правовых принципов и норм.
  • Несмотря на тот факт, что Армения является участником ОДКБ, президент РФ Владимир Путин подчеркивал отсутствие у Москвы обязательств перед Ереваном по Нагорному Карабаху, так как данная территория не принадлежит армянскому государству.
  • После урегулирования армяно-азербайджанского конфликта российский президент Владимир Путин заявил, что Нагорный Карабах, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану. Поэтому Россия не имела права вмешиваться в вооруженную конфронтацию Баку и Еревана

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