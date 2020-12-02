Путин раскрыл глобальные планы ОДКБ

Путин анонсировал подписание в рамках ОДКБ декларации о формировании "справедливого мироустройства" / Reuters

По итогам видеоконференции лидеры государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны принять итоговую декларацию и заявление о намерении сформировать "справедливое и устойчивое мироустройство".

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в среду, 2 декабря, на открытии саммита ОДКБ, сообщает российское информагентство ТАСС.

По его словам, стороны должны подписать документы о декларации целей организации.

"Подготовлен солидный пакет договоренностей, в их числе - итоговая декларация и заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства", - сказал Путин.

Также он не исключил присоединения к ОДКБ ряда государств в качестве наблюдателей или партнеров организации.Читайте такжеВ ОДКБ отреагировали на ситуацию в Нагорном Карабахе

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