Путин раскрыл глобальные планы ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин считает, что страны, которые хотят сотрудничать с ОДКБ, могут получить статус наблюдателя или партнера организации.
По итогам видеоконференции лидеры государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны принять итоговую декларацию и заявление о намерении сформировать "справедливое и устойчивое мироустройство".
Об этом заявил российский президент Владимир Путин в среду, 2 декабря, на открытии саммита ОДКБ, сообщает российское информагентство ТАСС.
По его словам, стороны должны подписать документы о декларации целей организации.
"Подготовлен солидный пакет договоренностей, в их числе - итоговая декларация и заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства", - сказал Путин.
Также он не исключил присоединения к ОДКБ ряда государств в качестве наблюдателей или партнеров организации.Читайте такжеВ ОДКБ отреагировали на ситуацию в Нагорном Карабахе
ОДКБ новости
- В октябре в Организации договора коллективной безопасности заявляли о готовности ввести миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Однако в ОДКБ готовы были пойти на такой шаг только в случае соблюдения всех международно-правовых принципов и норм.
- Несмотря на тот факт, что Армения является участником ОДКБ, президент РФ Владимир Путин подчеркивал отсутствие у Москвы обязательств перед Ереваном по Нагорному Карабаху, так как данная территория не принадлежит армянскому государству.
- После урегулирования армяно-азербайджанского конфликта российский президент Владимир Путин заявил, что Нагорный Карабах, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану. Поэтому Россия не имела права вмешиваться в вооруженную конфронтацию Баку и Еревана