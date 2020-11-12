Путин расписал ротацию российских миротворцев в Карабахе

Владимир Путин / Reuters

Ротация контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе, который в соответствии с соглашением официальных Баку, Еревана и Москвы о прекращении огня, будет размещен в регионе, запланирована к осуществлению дважды в год.

Такая информация содержится в указе Владимира Путина "О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе", текст которого опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Министерству обороны РФ производить замену личного состава миротворческого контингента не реже двух раз в год, замену военной техники ‒ по мере выработки ресурса и технической необходимости", ‒ сказано в документе.

Также сообщается, что всего в Нагорный Карабах направят 1960 российских военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другую технику. Российские миротворцы будут находиться в регионе сроком в пять лет с возможностью автоматического продления.

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