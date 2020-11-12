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Путин расписал ротацию российских миротворцев в Карабахе

12 ноября 2020, 16:58

Президент РФ своим указом регламентировал порядок ротации российского миротворческого корпуса в Нагорном Карабахе.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Ротация контингента российских миротворцев в Нагорном Карабахе, который в соответствии с соглашением официальных Баку, Еревана и Москвы о прекращении огня, будет размещен в регионе, запланирована к осуществлению дважды в год.

Такая информация содержится в указе Владимира Путина "О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе", текст которого опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Министерству обороны РФ производить замену личного состава миротворческого контингента не реже двух раз в год, замену военной техники ‒ по мере выработки ресурса и технической необходимости", ‒ сказано в документе.

Также сообщается, что всего в Нагорный Карабах направят 1960 российских военных, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другую технику. Российские миротворцы будут находиться в регионе сроком в пять лет с возможностью автоматического продления.

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Война в Карабахе - что было ранее:

  • Военный конфликт между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах начался больше тридцати лет назад. Но долгие годы пребывал в замороженном состоянии.
  • Конфликт перешел в острую стадию утром 27 сентября нынешнего года. Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в провокациях, и завязались бои.
  • Российская Федерация захотела стать посредником в урегулировании конфликта. Азербайджан и Армения заключали перемирия. Первое перемирие было сорвано почти сразу же после вступления в силу.
  • Российская, азербайджанская и армянская стороны 9 ноября подписали соглашение об установлении мира в Карабахе. Потом РФ начала отправлять в Карабах свои миротворческие силы.
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