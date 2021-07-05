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Путин решил украсть слово "шампанское" и сильно разозлил французов

5 июля 2021, 19:03

В Комитете шампанских вин (Comite Champagne) Франции выразили сожаление принятием закона.

шампанское
Французы возмущены решением Путина / bonappetit.com.ua

Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, который разрешает использовать только "определенное" шампанское для российской продукции, возмутил виноделов Франции.

Они сообщили, что это решение подорвало два десятилетия переговоров между Россией и Евросоюзом, сообщает агентство Reuters.

В Комитете шампанских вин (Comite Champagne) Франции выразили сожаление принятием закона, обязывающего иностранных производителей шампанского добавлять упоминание "игристое вино" на обратной стороне бутылок.

"Комитет по шампанскому сожалеет о том, что этот закон не гарантирует, что российские потребители имеют четкую и прозрачную информацию о происхождении и характеристиках вина", — заявили сопрезиденты комитета Максим Тубар и Жан-Мари Барильер.

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Они призвали участников организации приостановить поставки французского шампанского в Россию. По их словам, название Champagne (Шампань), которое относится к региону во Франции имеет юридическую защиту в 120 странах.

В Комитете призвали французских и европейских дипломатов внести изменения в закон. В заявлении также подчеркивается, что принятие "закона о нероссийском" шампанском подрывает переговоры между Россией и Евросоюзом, которые продолжались в течение двух десятилетий.

Ранее Главред писал о том, что о пользе вина для здоровья было проведено множество исследований. Красное вино может защитить от болезней сердца, а белое вино может принести пользу здоровью почек и защитить от болезни Альцгеймера. Различные сорта вина имеют разные преимущества и риски для здоровья.

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