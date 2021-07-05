Путин решил украсть слово "шампанское" и сильно разозлил французов

В Комитете шампанских вин (Comite Champagne) Франции выразили сожаление принятием закона.
Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, который разрешает использовать только "определенное" шампанское для российской продукции, возмутил виноделов Франции.
Они сообщили, что это решение подорвало два десятилетия переговоров между Россией и Евросоюзом, сообщает агентство Reuters.
В Комитете шампанских вин (Comite Champagne) Франции выразили сожаление принятием закона, обязывающего иностранных производителей шампанского добавлять упоминание "игристое вино" на обратной стороне бутылок.
"Комитет по шампанскому сожалеет о том, что этот закон не гарантирует, что российские потребители имеют четкую и прозрачную информацию о происхождении и характеристиках вина", — заявили сопрезиденты комитета Максим Тубар и Жан-Мари Барильер.
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Они призвали участников организации приостановить поставки французского шампанского в Россию. По их словам, название Champagne (Шампань), которое относится к региону во Франции имеет юридическую защиту в 120 странах.
В Комитете призвали французских и европейских дипломатов внести изменения в закон. В заявлении также подчеркивается, что принятие "закона о нероссийском" шампанском подрывает переговоры между Россией и Евросоюзом, которые продолжались в течение двух десятилетий.
Ранее Главред писал о том, что о пользе вина для здоровья было проведено множество исследований. Красное вино может защитить от болезней сердца, а белое вино может принести пользу здоровью почек и защитить от болезни Альцгеймера. Различные сорта вина имеют разные преимущества и риски для здоровья.