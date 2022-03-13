Путин сидит на стероидах: западные спецслужбы раскрыли страшный диагноз президента РФ

Владимир Путин / УНИАН

Поведение российского президента Владимира Путина в последнее время дает основания предположить, что у него расстройства мозга, спровоцированные деменцией, болезнью Паркинсона или очень агрессивное поведение из-за анаболических стероидов, используемых для лечения рака.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на члена разведывательного альянса Five Eyes.

Ссылаясь на источники, близкие Кремлю, высокопоставленные лица разведывательного альянса, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, считают, что существует физиологическое объяснение решения российского президента вторгнуться в Украину.

Путин "страдает от стероидов от рака": западные разведчики считают, что его все более непредсказуемое поведение, внешний вид и абсурдное социальное дистанцирование от посетителей являются результатом лечения, говорится в материале.

Источники в разведке предполагают, что у путина может быть рак, болезнь Паркинсона или деменция. Отекшие лицо и шея 69-летнего деспота могут являться потенциальными побочными эффектами длительного приема стероидов.

В последние месяцы состояние здоровья российского президента вызывало сомнения из-за того, как он выглядел во время нечастых публичных выходов.

"В течение последних пяти лет произошло заметное изменение в его принятии решений. Его окружение наблюдает значительные изменения в убедительности и понятности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир", - цитирует СМИ источник в спецслужбах.

Неспособность четко мыслить связана с отсутствием отрицательной обратной связи, ведь никто в окружении Путина не пытается противоречить ему, говорится в материале.

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Напомним, ранее в Главном управлении разведки рассказали о том, что в России только президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу поддерживают продолжение полномасштабного военного вторжения на территорию Украины. Внутри российского военно-политического руководства появились проблемы, все остальные выступают против продолжения так называемой спецоперации.

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