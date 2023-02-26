"Путин слишком уверен в своей победе": директор ЦРУ раскрыл детали дерзкого диалога с главой СВР

Дискуссия с главой Службы внешней разведки агрессора РФ Сергеем Нарышкиным стала "достаточно грустной" из-за его неадекватного поведения, сказал Уильям Бернс.

Путин и Нарышкин поняли, какие последствия ждут Россию - Бернс / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился с главой Службы внешней разведки оккупантов России Сергеем Нарышкиным. В ходе встречи стало понятно, что Путин уверен в своей, дескать, "способности разгромить Украину". Сам Нарышкин вел себя дерзко. Однако Бернс четко обозначил и Нарышкину, и Путину, что ждет агрессора РФ.

Как сообщает CNN, глава ЦРУ рассказал о том, что по разговору с Нарышкиным пришел к выводу, согласно которому, Путин "слишком уверен в своей способности разгромить Украину".

Впрочем, руководитель американской разведки объяснил последствия для России. Нарышкин и Путин все поняли.

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"Моя цель заключалась не в том, чтобы говорить о переговорах. Это то, что украинцам нужно будет обсудить с россиянами, когда они сочтут нужным. Это было для того, чтобы четко объяснить Нарышкину - а через него и президенту Путину - серьезные последствия для России. Я думаю, что Нарышкин понял серьезность этого вопроса, и я думаю, что Путин тоже это понял", - отметил Бернс.

По его словам, диалог с Нарышкиным был "достаточно грустным". Россиянин вел себя дерзко, отражая "уверенность" Путина в том, что Запад, мол, "устанет помогать Украине".

"(Со стороны Нарышкина, - ред. ) очень дерзкое отношение, чувство дерзости и гордыни, что отражало собственную точку зрения Путина - его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он верит, что может перетереть украинцев, что он может истощить наших европейских союзников, что в конце концов политическая усталость придет", - подчеркнул Уильям Бернс.

Ранее бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что тактика, которую применяют российские оккупанты на поле боя в Украине, приводит к большим потерям. По его словам, ВСУ демонстрируют очень хорошие навыки ведения боев в городских застройках. Как полагает Петреус, в мае-начале июля армия Украины перейдет в контрнаступление.

Глава ЦРУ Уильям Бернс отметил, что Китай рассматривает возможность поставок России летального оружия.

Впрочем, окончательного решения Пекин еще не принял. Как полагает Бернс, Си Цзиньпин внимательно следит за войной против Украины и уже успел "отрезветь" от увиденного.

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Война России против Украины: