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Путин снова поменял цель войны с Украиной: теперь заговорил о "защите РФ"

25 января 2023, 15:56
Ранее Владимир Путин говорил о том, что целью войны против Украины является ее "денацификация" и "демилитаризация".
Путин
Владимир Путин / Скриншот

Президент РФ Владимир Путин придумал новую цель войны против Украины, которую продолжает именовать "специальной военной операцией".

Отметим, что хозяин Кремля заявил о том, что целью так называемой "СВО" уже является "защита России". Его цитируют пропагандисты РФ.

"Цель, как я уже много раз говорил, — прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить", — сказал Путин.

Обратим внимание, что изначально Путин говорил о том, что целью войны против Украины является ее "денацификация" и "демилитаризация".

Однако после серии громких поражений и отступления с ранее захваченных территорий менялась и риторика кремлевской верхушки.

Теперь об изначальных "целях" затеянной против Украины войны в Москве предпочитают не вспоминать.

Ранее сообщалось о том, что из лексикона Путина исчезли слова "денацификация" и "демилитаризация", которыми он ранее оправдывал развязанную войну против Украины.

Напомним, хозяин Кремля снова высказался о вторжении в Украину, которое он стыдливо прикрывает странным названием "спецоперация". Текст его выступления публикуют пропагандистские росСМИ.

Обратим внимание, что в своей речи Путин говорил лишь о Донбассе, не упоминая заезженные штампы о "нацистах" в Украине и необходимости разгрома ВСУ.

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