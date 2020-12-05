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Путин собрался увеличить территорию России

5 декабря 2020, 14:58

В следующие десятилетия Россия будет прирастать, уверенно заявил глава Кремля.

Путин
Путин завил, что Россия "прирастет" новыми территориями / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что в следующие десятилетия Россия будет "прирастать" Арктикой и северными территориями.

Президент России уточнил, что более 70% страны находится в северных широтах. По его словам, происходящее на Севере представляет для России особый интерес, и это касается не только освоения Северного морского пути, сообщает РИА Новости.

"В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи", – сказал Путин в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России" в субботу, 5 декабря.

По словам российского президента, развитие данного направления является будущим страны.

Заявления Путина – о чем глава Кремля сообщал ранее:

  • Президент России Владимир Путин заявил, что многовековая связь России, Армении и Азербайджана, а также приоритеты внешней политики Москвы стали причинами российского вмешательства в процессы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.
  • Президент России Владимир Путин заявил, что в России заканчивают строительство нового и практически неуязвимого пункта управления стратегическим ядерным оружием.

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