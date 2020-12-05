Путин собрался увеличить территорию России

Путин завил, что Россия "прирастет" новыми территориями / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что в следующие десятилетия Россия будет "прирастать" Арктикой и северными территориями.

Президент России уточнил, что более 70% страны находится в северных широтах. По его словам, происходящее на Севере представляет для России особый интерес, и это касается не только освоения Северного морского пути, сообщает РИА Новости.

"В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи", – сказал Путин в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России" в субботу, 5 декабря.

По словам российского президента, развитие данного направления является будущим страны.

Заявления Путина – о чем глава Кремля сообщал ранее: