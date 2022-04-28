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"Путин уважает силу": бывший замглавкома НАТО в Европе призвал Запад быть готовым к войне с Россией

28 апреля 2022, 13:58

Все страны Альянса должна выделить серьезные ресурсы для усиления обороноспособности блока, сказал Ричард Ширрефф.

НАТО
Подготовка НАТО к сценарию войны с Россией сдержит агрессию Путина - бывший высокопоставленный военный Альянса / Reuters

Страны Запада должны быть готовыми к войне с Россией, чтобы показать российскому президенту Владимиру Путину всю серьезность своей политической позиции. Государства Альянса должны выделить значительные финансовые средства для реализации задач коллективного блока безопасности. Худшим вариантом является война с Москвой. Нужно быть готовыми, поскольку Путин уважает силу. Об этом заявил бывший заместитель верховного главнокомандующего НАТО в Европе Ричард Ширефф.

В интервью BBC он сказал о том, что западным странам нужно быть готовыми к войне с Россией. Действия по подготовке – это "абсолютно правильный подход", который должен показать Путину "всю серьезность" позиции Запада.

Читайте такжеВСУ – четвертая армия НАТО, а Украина в ближайшее время может вступить в Альянс – эксперт"Для этого должны быть выделены значительные ресурсы, и это должно быть сделано во всем Альянсе", - отметил Ширрефф и добавил, что Путин может жестко отреагировать на такую ситуацию.

По его словам, худшим вариантом является война с Россией. Подготовка к самому негативному сценарию, вероятно, сдержит действия Путина, поскольку он уважает только силу.

"Худший вариант - это война с Россией. Подготовка к худшему варианту, скорее всего, сдержит Путина, потому что, в конце концов, Путин уважает силу", - подчеркнул Ричард Ширефф.

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Война России против Украины

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон должен предоставить Украине тяжелые вооружения, танки и самолеты для отражения ВСУ агрессии РФ. Как полагает дипломат, теперь Киеву следует освободить, в том числе, и оккупированные Крым с Донбассом. По ее мнению, война Москвы против Киева может затянуться на несколько лет, а Путин в отчаянии может применить оружие массового поражения.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что вопрос возможности переноса военных действий на территорию России должен решаться властями Украины. По его словам, Киев должен сам выбирать тактику для защиты своего государства от агрессии Москвы.

Советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ ориентировочно в середине июня-июле перейдут в контрнаступление на захваченные войсками РФ позиции. К тому времени Украина не только получит достаточное количество тяжелого оружия от Запада, но и обучит военных. Соотношение сил на ряде направлений может поменяться.

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