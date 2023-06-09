Путин в истерике объявил о "начале контрнаступления ВСУ" и "победах оккупантов"

Руководитель государства-оккупанта России Владимир Путин разразился пропагандистским заявлением о том, что контрнаступление ВСУ якобы "уже началось". По мнению главы Кремля, украинские войска, дескать, "не достигли поставленных целей" из-за "ответных ударов" оккупантов".
Как сообщает Интерфакс, Путин выдумал, что контрнаступление ВСУ уже началось, а украинские войска, мол, "используют стратегические резервы".
"Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии", - утверждает президент страны, развязавшей против Украины войну.
При этом он утверждает, что продвижение украинских войск, мол, "идет неудачно". Дескать, оккупанты "действуют мужественно".
"Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей - благодаря мужеству солдат и правильной организации войсками", - подчеркнул Путин.
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