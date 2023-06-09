Путин в истерике объявил о "начале контрнаступления ВСУ" и "победах оккупантов"

Директор страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что контрнаступление сил обороны Украины якобы "уже началось" и, дескать, "идет неудачно".

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Владимир Путин / Скриншот YouTube

Руководитель государства-оккупанта России Владимир Путин разразился пропагандистским заявлением о том, что контрнаступление ВСУ якобы "уже началось". По мнению главы Кремля, украинские войска, дескать, "не достигли поставленных целей" из-за "ответных ударов" оккупантов".

Как сообщает Интерфакс, Путин выдумал, что контрнаступление ВСУ уже началось, а украинские войска, мол, "используют стратегические резервы".

"Можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии", - утверждает президент страны, развязавшей против Украины войну.

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При этом он утверждает, что продвижение украинских войск, мол, "идет неудачно". Дескать, оккупанты "действуют мужественно".

"Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей - благодаря мужеству солдат и правильной организации войсками", - подчеркнул Путин.

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