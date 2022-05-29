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Путин "встрял меж двух миров" из-за войны в Украине – Washington Post

29 мая 2022, 13:41

Тем временем, пишут журналисты The Washinghton Post, в самой стране-агрессоре, Российской Федерации, все больше людей становятся недовольны диктатором.

Путин войска
Путин "встрял меж двух миров" из-за войны в Украине – Washington Post/ Коллаж фото УНИАН, Reuters

В войне против Украины российский диктатор Владимир Путин оказался меж двух миров ‒ он не может разгромить украинское сопротивление и не может выйти из кровопролитной войны, не потеряв при этом лицо. Об этом пишет авторитетное западное издание The Washinghton Post.

Издание со ссылкой на аналитиков отмечает, что Путин готов наказывать тех, кто критикует войну в Украине, но и сам уже, по видимому, не понимает, что делать дальше.

Журналисты цитируют руководительницу политической консалтинговой компании R. Politik Татьяну Становую, которая заявила, что Путин "застрял между двух миров", поскольку он не может разгромить Украину, но и также неспособен отступить, сохранив репутацию.

"Все уже забыли, что Путина когда-то называли президентом полумер. Конечно, все недовольны", – сказала она.

Журналисты пишут, что в России за критику так называемой "специальной военной операции" можно получить тюремный срок до 15 лет, но недовольство войной, которая длится уже четвертый месяц, "все чаще прорывается на поверхность". Критиковать Путина стали и так называемые "ястребы" и те, кто не хотят участвовать в кровопролитии.

Не облегчают ситуацию для главы Кремля и значительные потери оккупантов в войне против Украины.

Журналисты приводит данные разведки Министерства обороны Великобритании, которая сообщает, что РФ уже потеряла столько же солдат, сколько СССР за девять лет войны в Афганистане.

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Напомним, ранее The Washington Post писала о том, что российские военные пытаются реанимировать свое захлебывающееся наступление в Украине, увольняя командиров, разбивая боевые части на более мелкие формирования и удваивая свою зависимость от артиллерии и другого оружия дальнего действия. Сдвиг произошел почти через три месяца после начала вторжения в Украину.

После гибели тысяч российских солдат и лавины неудач президент России Владимир Путин сузил свои цели в кампании, которую считают неустойчивой, нереалистичной и, вероятно, безвыигрышной,

По оценке многих западных экспертов, Россия проигрывает Украине в военном, политическом и моральном плане. Генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Микк Марран отметил, что российская военная кампания "в определенной степени отделена от реальности, от того, что можно назвать разумным или выполнимым в долгосрочной перспективе".

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Автор: Егор Бунин
Владимир Путин The Washington Post война России и Украины
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