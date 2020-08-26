Путин высказался об отравлении Навального / Reuters

В среду, 26 августа, глава Кремля Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В ходе беседы президент России выразил заинтересованность в расследовании отравления оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас в состоянии комы лежит в немецкой клинике "Шарите".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора с премьером Италии российский лидер также назвал недопустимыми "скороспелые и необоснованные обвинения" в связи с госпитализацией Навального.

"С российской стороны была подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Как известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Читайте также"Отравление Навального": глава Госдумы "наехал" на ЗападНапомним, ранее сообщалось, отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный безопасен для главы Кремля Владимира Путина и не стал жертвой зачистки поля, чтобы было некому мутить воду, как в Беларуси.

Об этом во время чата в Главреде заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Навальный абсолютно безопасен для Путина. Навальный в России – это "реестровая оппозиция". Как в Речи Посполитой было реестровое казачество, которое не доставляло больших проблем короне, так и Навальный не доставляет больших проблем Кремлю. Это вполне комфортная для Кремля оппозиция", - сказал политолог.