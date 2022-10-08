Путина не уберут, но процесс транзита власти в России уже начался - эксперт

Владимир Путин может отойти от власти по состоянию здоровья, как и Сталин - Александр Кочетков / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Успешное контрнаступление Украины вызывает серьезное внутреннее напряжение в РФ, поэтому уже к Новому году в России могут начаться бунты. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, они могут начаться на фоне объявленной в России частичной мобилизации.

"То, что успешное наступление Украины вызывает серьезнейшее внутреннее напряжение в РФ - это факт. Но в обществе значительно больший напряг вызывает мобилизация, которая, из-за своей массовости, коснется каждой российской семьи - через родственников, знакомых и т.д. Потому что одно дело, когда есть контракт и семья знает, что россиянин пошел на войну... и совсем другое, когда тот, кто не очень хочет попасть на фронт, частично, в разных пакетах, возвращается домой. Вот когда возвращаются таким образом, начинается раздражение и социальная напряженность и она продолжается до тех пор, пока это не приведет к серьезным последствиям", - отметил Кочетков.

По словам эксперта, процесс транзита власти в России уже начался, однако это не приведет к ускоренному уходу Путина.

"Отход Путина будет плавным, мотивирован состоянием здоровья. Тут ничего не меняется - сразу аналогии со смертью Сталина, после которого было правительство во главе с никчемным Маленковым, который ничего собой не представлял, а через некоторую паузу - Хрущев с развенчанием культа личности Сталина. Такой же примерно сценарий нужно рассматривать и сейчас, поэтому сразу после отхода Путина в России будет никакое правительство, а дальше к власти могут прийти люди, которых мы в этой роли абсолютно не рассматриваем. Они и будут заниматься развенчанием культа личности Путина и попыткой удержать под контролем хотя бы часть своей территории", - убежден Кочетков.

В то же время, как считает эксперт, новая власть некоторое время будет продолжать линию Путина.

"Со сменой власти в РФ будут предприняты попытки наступления - мол, убрали Путина и сейчас мы продемонстрируем. У них получится облом и потом новая власть, условные прагматики, которых сейчас связывают с группировкой Патрушева, постарается выйти на переговоры [c Украиной] через Турцию, Штаты, европейцев, но с куда более приемлемыми предложениями, чем то, что звучит сейчас", - сказал Кочетков.

Ранее Главред сообщал, что по словам представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова, Владимира Путина ждет фиаско, у него нет политического будущего. По мнению представителя ГУР, у страны-агрессора есть выбор: либо уйти от диктатуры и очиститься, либо развалиться. В российских военно-политических и бизнес-элитах далеко не все довольны действиями режима Путина.

В это же время, как пишет Washington Post со ссылкой на данные американской разведки, российского президента Владимира Путина начали критиковать в ближайшем окружении из-за откровенных провалов в войне в Украине.

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