"Путина отодвинут – живого или мертвого": аналитик рассказал о возможном появлении второго "Хрущева"

Александр Кочетков считает, что новым президентом может стать тот, кого никто даже не видел в политике.

Путина заменит новій "Хрущев" / Коллаж Главред, сайт Кремля

В России появится новый политик, который займет должность Путина и станет вторым "Хрущевым". Однако до него произойдет переворот и свержение диктатора. Об этом в чате на Главреде рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Он убежден, что Владимира Путина уберут с президентского кресла "живым или мертвым".

"Путина отодвинут – живого или мертвого, это не столь принципиально. Там появятся какие-то Патрушевы, то есть никакие политики, которые будут продолжать линию Путина, но через время должен будет возникнуть сегодняшний Хрущев, который затеет развенчание культа личности Путина", сказал Кочетков.

Этим новым лицом может стать тот, кого никто даже не видел в политике.

"Нового демократического лидера в России просто нет. Это никакой не Навальный, не Ходорковский. Это должны быть какие-то новые люди, которых мы в этом качестве пока даже не наблюдаем. Условно говоря, таким человеком может оказаться какой-нибудь Дудь, который существует где-то в интернете, но никому и в голову не придет называть его потенциальным политиком российского национального масштаба. Какая-то такая фигура потенциально должна возникнуть в России", - объяснил аналитик.

Кочетков также обратил внимание на то, что ссоры, которые происходят среди политиков, не влияют на общий процесс в верхушке. Однако они снижают боеспособность и эффективность армии РФ, что только на руку Украине.

Развал России

Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

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Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

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