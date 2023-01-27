glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Путина отодвинут – живого или мертвого": аналитик рассказал о возможном появлении второго "Хрущева"

27 января 2023, 21:04
Александр Кочетков считает, что новым президентом может стать тот, кого никто даже не видел в политике.
Путин, Александр Кочетков
Путина заменит новій "Хрущев" / Коллаж Главред, сайт Кремля

В России появится новый политик, который займет должность Путина и станет вторым "Хрущевым". Однако до него произойдет переворот и свержение диктатора. Об этом в чате на Главреде рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

Он убежден, что Владимира Путина уберут с президентского кресла "живым или мертвым".

"Путина отодвинут – живого или мертвого, это не столь принципиально. Там появятся какие-то Патрушевы, то есть никакие политики, которые будут продолжать линию Путина, но через время должен будет возникнуть сегодняшний Хрущев, который затеет развенчание культа личности Путина", сказал Кочетков.

Этим новым лицом может стать тот, кого никто даже не видел в политике.

"Нового демократического лидера в России просто нет. Это никакой не Навальный, не Ходорковский. Это должны быть какие-то новые люди, которых мы в этом качестве пока даже не наблюдаем. Условно говоря, таким человеком может оказаться какой-нибудь Дудь, который существует где-то в интернете, но никому и в голову не придет называть его потенциальным политиком российского национального масштаба. Какая-то такая фигура потенциально должна возникнуть в России", - объяснил аналитик.

Кочетков также обратил внимание на то, что ссоры, которые происходят среди политиков, не влияют на общий процесс в верхушке. Однако они снижают боеспособность и эффективность армии РФ, что только на руку Украине.

Развал России

Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин вторжение России развал россии
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:33

"Убийц выпускает": Валюха из Сватов гневно высказалась о Зеленском

21:04

"Путина отодвинут – живого или мертвого": аналитик рассказал о возможном появлении второго "Хрущева"Видео

21:02

Зеленский назвал два города на фронте, где идут самые ожесточенные боиВидео

20:34

Гороскоп на февраль 2023 года для Тельцов: каких сюрпризов ждатьВидео

20:22

Кочетков откровенно ответил, есть ли у Украины шанс вернуться к мирной жизни в 2023 годуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:12

Продукты быстро портятся: как сохранить низкую температуру в холодильнике без светаВидео

19:47

Что делать, если бисквит не поднимается: исправляем ошибки и творим чудеса кулинарии

19:38

"Под звуки канонады": Вакарчук спел "Червону руту" с бойцами в БахмутеВидео

19:33

Подарят не только любовь и заботу: названы 4 имени самых лучших мамВидео

Реклама
19:26

Мощные ракеты и долгожданные танки: Германия передает новый пакет помощи для ВСУВидео

19:20

Как Россия пытается дискредитировать Швециюмнение

19:16

"Идет постепенное истощение": Данилов назвал соотношение потерь Украины и РФ на ДонбассеВидео

18:54

В Украину врывается циклон Jan: синоптики рассказали, чего ожидатьВидео

18:53

Самые модные стрижки боб 2023 – 5 вариантов, которые омолаживают образ и будоражат воображение

18:30

"Рано или поздно на Москву полетят Томагавки": аналитик объяснил бешеную панику в КремлеВидео

18:18

Гороскоп на завтра 28 января: Близнецы станут жертвой, а Рыбы – избранником удачиВидео

18:16

Кабмин запретил на время войны чиновникам выезжать за границу без важной причины - ШмыгальВидео

18:00

"РФ сожжет дотла вооружение в Украине": сестра Ким Чен Ына сделала скандальное заявление на весь мирВидео

17:49

"Пройдет много месяцев": у Байдена пояснили, когда ВСУ получат американские танки AbramsВидео

17:47

"Их ждут уже везде": политолог назвал два условия, при которых РФ сможет подобраться к КиевуВидео

Реклама
17:27

Сочнейшее куриное филе: как сварить, чтобы не стало сухим и "резиновым"Видео

17:19

Король Чарльз III принял скандальное решение по своему братуВидео

17:09

От замкнутости до боязни неизвестного: как узнать характер по форме пальцев рукВидео

17:01

"Не следовало начинать": россияне в панике набросились на Путина из-за войны в Украине - CNNВидео

16:56

Ламинирование бровей: раскрываем 4 секрета сохранения блестящего эффекта

16:51

Зачем 28 января нужно трижды постучать по деревянной лавочке: приметы и что нельзя делатьВидео

16:30

Угроза нового наступления РФ: у Зеленского раскрыли вероятный сценарийВидео

16:29

Байден хочет приехать в Украину: в Белом доме назвали условиеВидео

16:27

Русские объявили Ефросинину террористкой

16:25

В Favbet рассказали, как обеспечили автономную работу офиса во время войны реклама

15:59

"Эти танки сгорят": президент Хорватии разразился истерическим заявлением из-за помощи УкраинеВидео

15:50

Освобождение Крыма с немецкими танками законно: в партии Шольца сделали громкое заявлениеВидео

15:49

"В зоне боевых действий будет ад и руины": Путин отдает приказы и готовит наступление - аналитикВидео

15:46

Дыхание свежего мороза: как правильно проветривать квартиру зимойВидео

15:44

Капризы этих дам моментально исполняются: имена женщин, которые любят загонять мужчин под каблук

15:30

Перекрутят любую ситуацию в свою пользу: 4 знака зодиака профессионально манипулируют людьмиВидео

15:21

Если забилась труба: 7 способов, как прочистить раковину на кухне без магазинной "химии"

15:18

С ковра вкуснее: почему кошка вытаскивает еду из миски

15:10

Призыв во время мобилизации: в Киеве собирают данные о военнообязанныхВидео

15:03

Как быстро убрать пень с участка: 5 рабочих способов, которые помогут решить проблему

Реклама
14:47

Перевозят первых лиц России: в Москве упал вертолет в аэропорту ВнуковоВидео

14:42

"Это она Леопардов просит для Украины?": россияне набросились на жену Петросяна

14:41

Угроза в начале февраля: эксперт "вычислил" вероятные даты нового удара РФВидео

14:32

Не выбрасывайте вчерашнее картофельное пюре: 2 безумных рецепта, которые спасут оставшееся блюдоВидео

14:07

"Газонокосилки прямо над головой": Полякова эмоционально рассказала об атаке вражеских дронов

14:04

На освобождение Крыма может уйти от 7 до 25 лет – политический экспертВидео

13:59

В РФ закатили истерику из-за поставок западных танков Украине: в ОП резко ответилиВидео

13:24

Юрист пояснил, что грозит выехавшим за границу незаконно мужчинам

13:00

"Вскоре в небе Украины": Данилов заинтриговал намеком на возможное получение истребителей F-16Видео

12:53

ВСУ с F-16 "решат вопрос" с Крымским мостом и базами РФ - экспертВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять