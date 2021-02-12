Путинская Россия ввела очередные санкции против Украины

Россия ввела санкции против Украины / Фото: Depositphotos

Власти России ввели очередные санкции против украинских компаний. Такой указ в пятницу, 12 февраля, подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, говорится в сообщении сайте правительства РФ.

В настоящее время в санкционном списке числиться 84 компании. Ранее санкции были введены против 68 компаний. Таким образом, санкционный список пополнился 16 украинскими компаниями.

В частности, ограничительные меры введены в отношении:

ООО "Донмар",

ООО "Краншип",

ООО "Максима Металл Сервис",

ПАО "Полтавский агроагрегатный завод",

ООО "Солар Стальконструкция",

ООО "Трансшип".

Решение российского правительства вступает в силу со дня его опубликования.

Впервые Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

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