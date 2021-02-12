Путинская Россия ввела очередные санкции против Украины

Санкционный список страны-агрессора пополнился 16 украинским компаниями. Ограничения вступают в силу со дня их опубликования.
Власти России ввели очередные санкции против украинских компаний. Такой указ в пятницу, 12 февраля, подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, говорится в сообщении сайте правительства РФ.
В настоящее время в санкционном списке числиться 84 компании. Ранее санкции были введены против 68 компаний. Таким образом, санкционный список пополнился 16 украинскими компаниями.
В частности, ограничительные меры введены в отношении:
- ООО "Донмар",
- ООО "Краншип",
- ООО "Максима Металл Сервис",
- ПАО "Полтавский агроагрегатный завод",
- ООО "Солар Стальконструкция",
- ООО "Трансшип".
Решение российского правительства вступает в силу со дня его опубликования.
Впервые Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.
Санкции ЕС против России - о чем ранее сообщал Главред:
- В администрации нового президента США Джо Байдена 4 февраля заявили о планах Вашингтона привлечь к ответственности Россию за угрозы в адрес стран Запада, отравления с применением химических веществ в Европе и вмешательство в американскую демократию.
- В Берлине 5 февраля пообещали ввести новые санкции против России из-за принятия в Москве решения о высылке польских, шведских и немецких дипломатов, которых обвинили в участии в оппозиционных митингах в поддержку арестованного Алексея Навального.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин продолжит практику введения санкций против России. Ограничительные меры введут против физических лиц.
Автор: Екатерина Трохимчук