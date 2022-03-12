Путинская суперяхта Шехерезада: СМИ выяснили ее направление

Суперяхта Шехерезада, которая вероятно принадлежит президенту России Владимиру Путину и сейчас стоит у итальянских берегов, летом прошлого года заходила в Сочи. Там она пробыла неделю.

Об этом пишет УП со ссылкой на данные трекингового сервиса Marine traffic, который выяснил, что Шехерезада была в Сочи с 1 по 7 июля 2021 года.

В марте того же года она стояла в порту Marina Di Carrara близ города Дженоа, где находится и сейчас.

Читайте также"Его ждут страдания до конца года": астролог составил личный гороскоп для Путина"1 июня 2021 Шехерезада вышла из итальянского порта Marina Di Carrara и зашла в Черногорию 4 июня, яхта находилась в Черногории с 4 по 12 июня. 13 июня прошлого года суперяхта пришла в греческую Кефалонию и пошла назад, 26 июня Шехерезада посетила побережье Черногории и хорватский Дубровник - и пошла в русский Сочи. 7 июля 2021 яхта вышла из Сочи, 8 июля была в турецком Стамбуле, а 10 августа зашла в черногорский город Тиват. 13 августа яхта прибыла в Дубровник. 1 сентября Шехерезада вышла из Черногории, 4 сентября пришла в Италию и с тех пор находится там в порту Marina Di Carrara", - пишет СМИ.

Отметим, порт Marina Di Carrara расположен в итальянской Тоскане.

Напомним, ранее СМИ выяснили, как и где живет любовница Путина экс-гимнастка Алина Кабаева, которая родила российскому диктатору четырех детей.

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