"Работа украинских спецслужб!": Соловьев закатил истерику из-за своего "красивого" сына

Владимир Соловьев недоволен, что его "красивого" сына начали травить в СМИ.

Соловьев с сыном / скриншот YouTube

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев пришел в ярость из-за того, что личную жизнь его сына придали огласке.

Во время своей "телепрограмы" он назвал происками украинских спецслужб тот факт, что его сын Даниил живет и учится в Лондоне.

"Берут ЦИПСошную ложь про моего сына и у себя её ставят! Придумали, что мой сын в Лондоне, что в модельном агентстве каком-то… И размещают это в тот момент, когда я нахожусь на фронте, в Артёмовске!!! Это пропагандистская работа украинских спецслужб! Мой сын в Москве и всегда был в Москве", - пенился пропагандист.

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Более того, он пожаловался, что его "красивого" сына начали травить в СМИ.

"То, что мой сын молодой красивый парень с модельной внешностью, а он ещё и музыкант талантливый и снимает фильмы о православных храмах. Глубоко набожный парень. А сейчас его благодаря вам травят", - возмутился пропагандист.

Что известно о сыне пропагандиста Соловьева

Даниил Соловьев – старший сын пропагандиста от третьей жены Эльги Сэпп (у журналиста восемь детей от трёх женщин).

Парень родился 12 октября 2001 года. О Данииле известно немного: закончил частную Ломоносовскую школу в Москве.

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза заявил, что сыновья пропагандиста Соловьева живут не в РФ, а за границей.

"Вот они, Александр Соловьев, 34 года, и Даниил Соловьев, 21 год. Почему они еще не на фронте, где ВСУ превратит их в фарш? Может, их мамаша против? Но их папаша гонит детей россиян на войну – так почему же они не воюют?" – написал Береза.

Напомним, пропагандист Владимир Соловьев и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) устроили публичную свару из-за войны в Украине.

Причиной стало то, что Соловьев заявил, что Гиркин поехал воевать в Украину, но "об*****ся" и вернулся. При этом "Стрелков" ответил в Telegram Соловьеву не менее "вежливо".

В ответ на "наезд" Гиркин обвинил Соловьева во лжи и пригласил его на публичные дебаты.

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